Sport in tv oggi (giovedì 25 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Anche oggi, giovedì 25 dicembre, nel giorno del Santo Natale, ci sarà molto sport da seguire in tv ed in streaming: saranno protagoniste, infatti, le leghe statunitensi di basket e football americano. Si inizierà con la NCAA nella notte, poi nel tardo pomeriggio italiano inizierà il ping pong tra la NBA e la NFL, che proseguirà fino all’alba di venerdì 26 dicembre.

Per quanto concerne il basket, nella NBA si disputeranno 5 incontri, ovvero New York Knicks-Cleveland Cavaliers (ore 18.00), Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (ore 20.30), Golden State Warriors-Dallas Mavericks (ore 23.00), Los Angeles Lakers-Houston Rockets (ore 2.00 di venerdì 26 dicembre), Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (ore 4.30 di venerdì 26 dicembre).

Per quel che riguarda il football americano, nella NFL, invece, andranno in scena 3 match, ovvero Washington Commanders-Dallas Cowboys (ore 19.00), Minnesota Vikings-Detroit Lions (ore 22.30) e Kansas City Chiefs-Denver Broncos (ore 2.15 di venerdì 26 dicembre), ai quali si aggiungerà, per la NCAA, la sfida Hawaii-California (ore 2.00 di giovedì 25 dicembre).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 25 dicembre

2.00 Football americano, NCAA: Hawaii-California – DAZN

18.00 Basket, NBA: New York Knicks-Cleveland Cavaliers – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

19.00 Football americano, NFL: Washington Commanders-Dallas Cowboys – DAZN

20.30 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

22.30 Football americano, NFL: Minnesota Vikings-Detroit Lions – DAZN

23.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

2.00 di venerdì 26 dicembre Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Houston Rockets – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

2.15 di venerdì 26 dicembre Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Denver Broncos – DAZN

4.30 di venerdì 26 dicembre Basket, NBA: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW