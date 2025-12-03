Snowboard: da Mylin inizia l’avventura del parallelo. Le donne azzurre sognano in grande

Scatta dalla Cina, precisamente in quel di Mylin, con due PGS, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Dopo tante stagioni con il Bel Paese protagonista solo al maschile, anche le donne hanno alzato da un paio di anni la voce e in quest’annata particolare, che avrà il culmine nei Giochi Olimpici di casa, la squadra tricolore sogna in grande.

La brutta notizia è arrivata da qualche settimana, a competere a pieno ci sarà Ester Ledecka: con la ceca che sarà concentrata molto più sulla sua disciplina preferita, puntando sicuramente ad un altro oro a Cinque Cerchi. Mettendo lo sci alpino da parte, con una fuoriclasse del genere uno dei tre gradini del podio non diciamo che è fuorigioco del tutto, ma quasi.

In ogni caso la squadra guidata da Cesare Pisoni vuole puntare in alto. Un terzetto di lusso ha dato spettacolo nella passata stagione: Elisa Caffont ha centrato due podi tra Bad Gastein e Rogla, Jasmin Coratti ha trionfato davanti al pubblico di casa a Carezza, centrando il podio anche sulle nevi olimpiche di Cortina, mentre Lucia Dalmasso si è imposta a Yanqing. Da sottolineare poi l’apoteosi azzurra nel parallelo a squadre misto, con Bormolini/Caffont davanti a Messner/Coratti.

Non mancano poi le giovani pronte ad esplodere, magari già in questa stagione: Elisa Fava, classe 2003, e Sofia Valle, coetanea, anche lei 22enne, sono state convocati per la trasferta cinese e puntano già a farsi vedere.