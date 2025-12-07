Sci di fondo, Maria Gismondi: “Voglio godermi questo momento, sono vicina alle più forti”

Maria Gismondi prosegue il suo notevole percorso di crescita e conquista un significativo sesto posto nella 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli di Trondheim, in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La giovane azzurra ha ottenuto dunque il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore, avvicinandosi ulteriormente alla zona podio dopo la nona piazza dello scorso 16 marzo a Oslo.

Gismondi ha chiuso la gara odierna sulle nevi norvegesi con un distacco di 26 secondi dalla vincitrice svedese Ebba Andersson e a poco meno di 10 secondi dalla terza posizione occupata dalla statunitense Jessie Diggins, dimostrando un potenziale veramente impressionante considerando la sua poca esperienza a questi livelli. La 21enne laziale conferma il suo feeling speciale con Trondheim, dopo aver raccolto un positivo 16° posto nella 50 km degli ultimi Mondiali.

Con il risultato di oggi, la campionessa mondiale juniores del 2024 si toglie la soddisfazione di indossare il pettorale verde come leader della classifica generale di Coppa del Mondo riservata alle Under 23. Gismondi ha firmato questo grande exploit in condizioni fisiche non ottimali, dopo aver rinunciato allo skiathlon di ieri per una infiammazione alle tibie.

“È stata una sensazione particolare. Questa distanza è la mia preferita in assoluto e ho trovato una pista particolarmente adatta alle mie caratteristiche. Sono arrivata molto vicina alle avversarie più forti del circuito, significa che la preparazione è stata buona, per cui voglio godermi questo momento. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione“, le sue dichiarazioni al sito della FISI.