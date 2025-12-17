Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Val Gardena 2025: orario, startlist, programma, streaming
Si procede a ritmo incalzante. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito in pista per la seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena. Gli atleti effettueranno le ultime rifiniture e raccoglieranno le informazioni utili a perfezionare il fondamentale lavoro di messa a punto dei materiali in vista delle gare in programma domani, recupero di quella non disputata a Beaver Creek, e venerdì.
Nel training effettuato ieri mattina il protagonista più atteso si è subito messo in evidenza con una prova esemplare che gli ha permesso di distanziare nettamente tutta la concorrenza. Lo svizzero Marco Odermatt ha tagliato il traguardo in 2:03.68 e ha inferto distacchi significativi ai diretti rivali con il secondo classificato staccato di oltre sette decimi.
In casa Italia Dominik Paris ha mantenuto le premesse della vigilia, ha concluso la sua performance in terza posizione e si è confermato come il migliore dei suoi. La concorrenza è certamente di alto livello, ma l’azzurro è pronto a giocarsi tutte le sue carte per provare a portare a casa almeno un piazzamento sul podio.
La seconda prova cronometrata di discesa MASCHILE, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena, inizierà oggi a partire dalle 10.30. Sarà possibile seguire la prova in streaming su Eurosport 2, DAZN e Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.
CALENDARIO PROVA CRONOMETRATA DISCESA LIBERA VAL GARDENA
Mercoledì 17 dicembre- Val Gardena
Ore 10.30 Seconda prova discesa maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO VAL GARDENA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery+
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA
1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
3 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
6 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
9 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
10 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
18 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
24 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
29 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
30 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
37 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
38 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
39 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
41 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO
48 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
49 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
50 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
51 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
52 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
53 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
55 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
56 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
57 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
58 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
59 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
60 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
62 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
63 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
64 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
65 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
66 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
67 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
68 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
69 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
70 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol
71 690782 FILIAK Taras 2002 UKR
72 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
73 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
74 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
75 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
76 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
77 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
78 6293313 LOCHMANN Simon 1999 CZE
79 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
80 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
81 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol