Sci alpino: i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Successi recenti per Casse e Paris, ma il re resta Kristian Ghedina

Siamo pronti per alzare il sipario su una delle tappe più attese dell’intera stagione. Stiamo parlando del fine settimana lungo della Val Gardena che sarà la protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 nelle prossime giornate. Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario della Saslong, con le sue curve iconiche ed i suoi tratti velocissimi e tecnici. La pista altoatesina ha spesso visto gli atleti azzurri fare la voce grossa, anche nelle ultime edizioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria quanto fatto dai nostri portacolori sulla pista di casa.

Per cercare il primo grande risultato di un azzurro in Val Gardena bisogna risalire al 16 marzo 1972 con Rolando Thoeni terzo nel gigante vinto dall’elvetico Edmund Bruggmann. Gustavo Thoeni invece conquista la prima vittoria il 23 marzo 1975 nel parallelo vinto davanti alla leggenda svedese Ingemar Stenmark ed allo svizzero Walter Tresch. Si passa poi al 17 dicembre 1976 con Herbert Plank che chiude nella piazza d’onore nella discesa vinta dall’austriaco Franz Klammer. Gli anni ’70 si chiudono con il successo proprio di Herbert Plank nella discesa del 18 dicembre 1977 davanti agli austriaci Peter Wirnsberger e Franz Klammer.

Passiamo, quindi, agli anni ’80 con risultati che si fanno più rarefatti. Si inizia con un secondo posto di Michael “Much” Mair nella discesa del 13 dicembre 1986 vinta dal canadese Rob Boyd, mentre il 16 dicembre 1989 Kristin Ghedina sale per la prima volta sul podio della pista di casa nella discesa vinta dallo svizzero Pirmin Zurbriggen davanti al connazionale Franz Heinzer. Gli anni ’90, invece, vedono un notevole cambio di passo per i nostri colori. Il 20 dicembre 1996 “Ghedo” centra il terzo posto nella discesa vinta da Luc Alphand davanti al norvegese Atle Skaardal. Nella giornata successiva l’ampezzano centra il successo nella seconda discesa precedendo lo stesso Luc Alphand e l’austriaco Josef Strobl. Il 19 dicembre 1998 ancora un successo per l’azzurro nella discesa vinta su Lasse Kjus e l’austriaco Werner Franz. Ghedina non si ferma e trionfa anche il 17 dicembre 1999 in discesa davanti all’austriaco Josef Strobl ed al canadese Ed Podivinsky. Il giorno successivo, il 18 dicembre 1999 è secondo nella discesa vinta dall’austriaco Andres Schifferer.

Sembra abbastanza? Assolutamente no. Il 14 dicembre 2001 è Kristian Ghedina a vincere la discesa (quarto trionfo in Val Gardena) assieme al terzo posto di Kurt Sulzenbacher. Da questo momento in avanti poche soddisfazioni per gli italiani. Avanziamo fino al 19 dicembre 2008 con Werner Heel che fa suo il superG davanti allo svizzero Didier Defago ed allo svedese Patrik Jaerbyn. Il 18 dicembre 2009, invece, Patrick Staudacher è terzo nel superG vinto dal norvegese Aksel Lund Svindal, quindi il 14 dicembre 2012 doppio podio con Matteo Marsaglia secondo e Werner Heel terzo nel superG vinto dal solito Aksel Lund Svindal.

Passiamo, quindi, 19 dicembre 2014 con Dominik Paris che sale per la prima volta sul podio gardenese dietro al norvegese Kjetil Jansrud. Il 14 dicembre 2018, secondo posto di Christof Innerhofer alle spalle di Aksel Lund Svindal. Il 17 dicembre 2022 Mattia Casse centra il terzo posto nella discesa vinta da Aleksander Aamodt Kilde davanti al francese Johan Clarey. Il 16 dicembre 2023 invece arriva un altro grande risultato. Dominik Paris, infatti, fa sua la discesa davanti a Aleksander Aamodt Kilde e Bryce Bennett. Nella scorsa edizione ancora Italia sugli scudi. Mattia Casse mette le mani sul superG del 20 dicembre 2024 davanti a Jared Goldberg e Marco Odermatt.