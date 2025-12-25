Sci alpino, l’Italia maschile brilla in questi mesi. Velocità protagonista, Vinatzer ha svoltato

Si sta per chiudere la prima parte di stagione ed è tempo di un bilancio per la squadra maschile di sci alpino. C’è ancora l’inedito superG di Livigno che può regalare la prima vittoria stagionale, ma senza alcun dubbio finora questi due mesi di gare sono stati decisamente positivi per gli azzurri. Un dato è già molto importante, visto che l’Italia è riuscita a conquistare un podio in tre delle quattro specialità, sfiorandolo in slalom con il quarto posto di Alex Vinatzer in Val d’Isere.

Proprio Vinatzer è stato forse il protagonisti principale di questi mesi. C’è stata una vera e propria svolta nella carriera dell’altoatesino, mai così continuo come in questa prima parte di stagione. In gigante ormai Alex punta al primo sottogruppo di merito, visto che è stato capace di chiudere per quattro volte su cinque tra i primi dieci, con la perla del secondo posto in rimonta a Beaver Creek, primo podio in carriera tra le porte larghe. Un Vinatzer sicuramente più gigantista, ma che ha trovato comunque una sua stabilità anche in slalom, specialmente negli ultimi due appuntamenti, sfiorando come detto il podio in Val d’Isere.

I risultati di Vinatzer, però, non devono nascondere un momento di grande crisi per il settore delle prove tecniche. In gigante gli altri azzurri stanno facendo grande fatica, compreso un Luca de Aliprandini che proprio non è riuscito ad ingranare nelle prime cinque gare della stagione e che ha bisogno di svoltare il prima possibile. In slalom per fortuna si è rivisto competitivo Tommaso Sala dopo aver saltato tutta la scorsa stagione, ma comunque alle spalle nessun altro atleta italiano riesce anche solo a qualificarsi per la seconda manche (solo qualche volta Kastlunger).

Decisamente diverso il momento del settore della velocità, con addirittura i tecnici che potrebbero avere dei problemi per le convocazioni olimpiche visto l’ottimo rendimento degli atleti italiani. Dominik Paris ha iniziato al meglio la stagione anche su piste che non sono tra le sue preferite, cogliendo il podio in Val Gardena (terzo nella prima discesa), ma anche ottimi risultati in Nord America sulla Birds of Prey di Beaver Creek. Proprio sulla Saslong si è rivisto competitivo Mattia Casse e addirittura l’eterno Christof Innerhofer, ma soprattutto Florian Schieder ha colto un meraviglioso terzo posto.

Un capitolo a parte lo merita Giovanni Franzoni, che finalmente pare essere sbocciato in Val Gardena. Un terzo posto meraviglioso e anche commovente per la dedica a Matteo Franzoso nel superG. Un risultato che può davvero segnare la svolta di uno dei talenti più cristallini che lo sci alpino italiano ha tirato fuori negli ultimi anni. Adesso servirà trovare continuità nelle prossime gare per poi andare a caccia di un sogno alle Olimpiadi.