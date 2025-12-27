Anna Trocker sfiora la qualificazione al debutto in Coppa del Mondo! Beffa per una manciata di centesimi

C’era grandissima curiosità attorno ad Anna Trocker, giovane promessa dello sci alpino tricolore, in occasione del suo debutto in Coppa del Mondo. La talentuosa altoatesina si è cimentata nel gigante di Semmering a 17 anni e 4 giorni (ha spento le candeline lo scorso 23 dicembre), mettendo prontamente in mostra delle brillanti dote tecniche e facendo intuire dei notevoli margini di miglioramento che fanno ben sperare in vista del prossimo futuro.

I tecnici hanno deciso di spedirla nella mischia senza passare dalla Coppa Europa e con alle spalle soltanto tre prove di Nor-Am Cup (il circuito minore protagonista in Nord America), con tanto di vittoria nello slalom di Copper Mountain lo scorso 11 dicembre (preceduta di un giorno dalla seconda piazza nel gigante sulle nevi statunitensi). L’atleta di Fiè allo Sciliar ha ripagato la fiducia dello staff, offrendo una prestazione davvero pregevole tra le porte larghe in Austria.

Anna Trocker è scesa con l’altissimo pettorale numero 63 (per quartultima) e ha chiuso al 32mo posto con un ritardo di 3.62 secondi dalla svedese Sara Hector. La nostra portacolori, reduce dalla vittoria in un evento nazionale juniores a Kronplatz il 22 dicembre, è rimasta esclusa dalla seconda manche, riservata alle migliori trenta atleta, per 22 centesimi, ovvero il distacco dall’austriaca Nina Astner (ultima delle ammesse al prossimo atto della gara, in programma alle ore 13.00). La 17enne ha chiuso a pari merito con Ambra Pomarè e davanti ad altre tre italiane: Asja Zenere (34ma a 3.70), Ilaria Ghisalberti (38ma a 4.13), Laura Steinmair (40ma a 4.45).

Un vero peccato non aver superato il taglio, perché partendo tra le prime nella seconda manche avrebbe potuto conseguire un pregevole risultato e abbassare ulteriormente il pettorale in vista dei prossimi appuntamenti. La rivedremo presto in Coppa del Mondo? Sarà a Kranjska Gora nel weekend del 3-4 gennaio? Lo sapremo prossimamente. Intanto nello slalom di domani a Semmering ci sarà da seguire l’altra giovane promessa Giada D’Antonio, 16enne campana che sta già facendo sognare gli appassionati.