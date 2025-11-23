Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, Lara Della Mea: “Il grip era ottimo, penso di essere sulla strada giusta”
L’azzurra Lara Della Mea si classifica 11ma nella prima manche dello slalom speciale femminile di Gurgl, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’italiana, partita col numero 23, ha parlato dopo aver tagliato il traguardo ai microfoni del sito federale.
Della Mea analizza la propria prestazione: “La pista era leggermente segnata, ma sono riuscita a tenere i piedi bene dentro i segni. Il grip era ottimo, ho avuto sensazioni positive anche se il tracciato non era facile. Sono contenta di aver tenuto alte le frequenze“.
L’italiana punta alla top ten nella seconda run: “Rispetto a Levi ho avuto sensazioni completamente diverse, sono positiva e continuo a lavorare così, penso di essere sulla giusta strada. Nella seconda dovrò essere ancora ordinata con la parte superiore del corpo e mantenere alto il ritmo“.