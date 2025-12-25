Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia sul podio tallonata dagli Stati Uniti
Al termine dello slalom speciale maschile dell’Alta Badia è stata aggiornata anche la classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’Italia si trova al terzo posto della graduatoria comandata dall’Austria davanti alla Svizzera.
L’Austria si trova in testa con 3569 punti, precedendo con un buon margine la Svizzera, seconda a quota 3294. Le prime due daranno vita ad un duello fino al termine della stagione, dato che l’Italia è terza a quota 2164, incalzata però dagli Stati Uniti, quarti con 2110, a -54 dagli azzurri.
Quinta piazza per la Norvegia a quota 1924, davanti alla Francia, sesta con 1821. Molto staccata la Germania, settima con 1185, a volta con un ampio margine sulla Svezia, ottava con 550. Nona posizione per la Nuova Zelanda a quota 484, infine completa la top ten il Canada, decimo con 451.
CLASSIFICA PER NAZIONI
1 Austria 3569
2 Svizzera 3294
3 Italia 2164
4 Stati Uniti 2110
5 Norvegia 1924
6 Francia 1821
7 Germania 1185
8 Svezia 550
9 Nuova Zelanda 484
10 Canada 451
11 Slovenia 366
12 Croazia 363
13 Brasile 358
14 Albania 302
15 Cechia 235
16 Finlandia 207
17 Belgio 206
18 Gran Bretagna 168
19 Polonia 65
20 Bulgaria 57
20 Andorra 57
22 Lettonia 54
22 Giappone 54
24 Spagna 15
25 Estonia 11
26 Bosnia Erzegovina 7
27 Cile 6
27 Ungheria 6
29 Slovacchia 3