Quando ricomincia lo sci alpino dopo Natale? Niente Bormio, novità Livigno (ma solo con una gara), torna Semmering

Non c’è tempo per riposare, si torna subito in pista. La Coppa del Mondo di sci alpino si ripresenta ai nastri di partenza per gli ultimi appuntamenti del 2025: ad essere protagoniste saranno la velocità per gli uomini, le discipline tecniche per le donne.

In campo maschile non ci sarà il tradizionale appuntamento con Bormio, pista che sarà teatro delle gare olimpiche del settore maschile. La momentanea rinuncia alla Stelvio sarà però compensata dall’ingresso di una piacevole novità: sabato 27 dicembre è infatti in programma il SuperG sulla pista Li Zeta di Livigno, località al debutto assoluto nel grande Circo Bianco.

È tempo invece di discipline tecniche per il settore femminile con il fine settimana di Semmering: si parte con lo slalom gigante in programma sabato mattina. Tra i pali larghi si sta facendo sempre più largo in maniera prepotente la stella della neozelandese Alice Robinson. Alle spalle dell’atleta oceanica l’unica che sembra in grado di contenderle la leadership è al momento l’austriaca Julia Scheib. Le due atlete hanno vinto entrambe due gare a testa, ma Robinson precede la rivale in classifica di specialità di dodici punti.

Discorso diverso per quanto concerne lo slalom speciale di domenica 28 dicembre. I pali stretti rappresentano un monopolio assoluto della stella indiscussa della specialità. Mikaela Shiffrin sta letteralmente polverizzando le rivali e non ha concesso loro nemmeno le briciole centrando uno stratosferico quattro su quattro in termini di successi contenuti, poker grazie a cui guida la classifica di slalom a punteggio pieno.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 27 dicembre

Ore 10:00 Prima manche slalom gigante femminile Semmering

Ore 11:30 SuperG maschile Livigno

Ore 13:00 Seconda manche slalom gigante femminile Semmering

Domenica 28 dicembre

Ore 14:15 Prima manche slalom speciale femminile Semmering

Ore 17:45 Seconda manche slalom speciale femminile Semmering