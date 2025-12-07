Alex Vinatzer sorride: “Ho attaccato senza paura. Da tempo lavoravo a questo risultato”

Alex Vinatzer ha messo in mostra una prova davvero di grande spessore nel gigante di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. L’azzurro, infatti, ha conquistato il secondo posto alle spalle di Marco Odermatt, anzi è andato a mettere grande pressione al fuoriclasse elvetico che, forte di un grande vantaggio, ha commesso qualche errore ma ha portato al traguardo 23 centesimi di vantaggio sul gardenese.

Al termine della gara odierna sulle nevi del Colorado, il nostro portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “La gara è andata benissimo. Già nella prima manche era andata meglio delle ultime due nella prima parte, sapevo di avere ancora qualcosa da giocare per la seconda”.

Alex Vinatzer prosegue nella sua analisi: “Ho provato a spingere, senza paura, prendendomi anche qualche rischio in alcune situazioni, ma su questa neve mi sentivo molto veloce e capivo che tutto stava andando per il verso giusto. Alla fine, è andata molto bene con il primo podio in gigante in carriera. Questa è una grandissima soddisfazione, alla quale stavo lavorando da molto tempo. Porto via dagli Stati Uniti sensazioni bellissime e spero di portare questo flow anche nelle gare europee”.