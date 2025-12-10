Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025?
Il weekend del 13-14 dicembre vedrà la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci impegnata sul trampolino di Klingenthal, in Germania. Inizialmente, questa tappa era stata assegnata a Lake Placid, ma la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul Large Hill statunitense ha comportato l’obbligo di trovare un’alternativa.
Si è optato per il complicato contesto della località della Sassonia, situata al confine con la Repubblica Ceca. Complicato, perchè qui il vento è sovente fastidioso e sostenuto. Si parla, però, di un impianto all’avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico che del profilo. Edificata all’inizio del XXI secolo, la struttura è una delle prime della nuova generazione.
Il comitato organizzatore è peraltro estremamente volenteroso, essendo sempre pronto a recuperare appuntamenti che non possono essere disputati altrove. Non solo per quanto concerne il salto con gli sci, sia chiaro. In un certo senso, Klingenthal è diventata una sorta di “tappa di scorta” pronta a essere chiamata in azione alla prima difficoltà altrui.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°5
Luogo: Klingenthal (Germania)
Impianto: Vogtland Arena (HS140)
Competizioni ospitate: 16 *
Prima gara: 7 febbraio 2007 *
Ultima gara: 10 dicembre 2023
* Nota bene: non è considerata la gara disputata nel gennaio 1986 su un trampolino totalmente diverso, ora demolito.
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2015 (Novembre) – TANDE Daniel-Andre (NOR)
2016 (Dicembre) – PREVC Domen (SLO)
2019 (Dicembre) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2021 (Febbraio) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2021 (Febbraio) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2021 (Dicembre) – KRAFT Stefan (AUT)
2021 (Dicembre) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2023 (Dicembre) – GEIGER Karl (GER)
2023 (Dicembre) – GEIGER Karl (GER)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
5 (1-3-1) – KRAFT Stefan [AUT]
3 (2-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
3 (2-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
3 (1-1-1) – AMMANN Simon [SUI]
3 (1-1-1) – STOCH Kamil [POL]
3 (0-1-2) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (2-0-0) – GEIGER Karl [GER]
2 (0-0-2) – LINDVIK Marius [NOR]
1 (1-0-0) – KOUDELKA Roman [CZE]
1 (1-0-0) – PREVC Domen [SLO]
1 (0-1-0) – TAKEUCHI Taku [JPN]
1 (0-1-0) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
11 (3-4-4) – AUSTRIA
9 (3-4-2) – NORVEGIA
7 (2-1-4) – GERMANIA
6 (2-2-2) – SLOVENIA
6 (2-2-2) – POLONIA
4 (2-1-1) – GIAPPONE
4 (1-2-1) – SVIZZERA
1 (1-0-0) – CECHIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 4 su 4
Ingressi in zona punti: 2
Miglior risultato: 24° il 9 dicembre 2023
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 2 su 3
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 31° per due volte (dicembre 2023)
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 1 su 4
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 46° il 10 dicembre 2023