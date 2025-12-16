Rugby: Champions e Challenge Cup, il colpo di Glasgow accende l’Europa prima della pausa

Il secondo turno ha chiuso la prima finestra stagionale delle coppe europee, consegnando verdetti già significativi in vista della ripresa di gennaio 2026, quando scatterà la corsa agli ottavi di finale. Champions Cup e Challenge Cup tornano dopo la sosta con classifiche già ben delineate e con alcune squadre che hanno saputo lanciare messaggi forti alla concorrenza. Su tutte, il clamoroso ribaltone dei Glasgow Warriors contro Tolosa, destinato a pesare parecchio nell’economia del girone.

In Champions Cup, il colpo di scena arriva dalla pool 1: Glasgow rimonta Tolosa da 0-21 a 28-21 e, complice la sconfitta dei Saracens contro gli Sharks, vola al comando solitario del girone con 10 punti. Una leadership costruita con carattere e qualità, che proietta gli scozzesi in una posizione di grande forza. Molto più equilibrata la pool 2, dove dopo due turni nessuna squadra ha centrato il doppio successo: Bath guida di misura grazie ai bonus, ma Castres, Munster, Tolone, Gloucester ed Edimburgo restano tutte in piena corsa. Nella pool 3 è invece duello al vertice tra Stormers e Leinster, entrambe a punteggio pieno, mentre la pool 4 vede Northampton Saints e Bordeaux davanti a tutti, con Bristol Bears subito alle spalle in un girone spaccato tra un terzetto di testa e uno di coda.

CHAMPIONS CUP – risultati e classifiche

Pool 1

Glasgow Warriors v Tolosa: 28-21

Clermont v Sale Sharks: 14-35

Sharks v Saracens: 28-23

Classifica: Glasgow Warriors 10, Saracens 6, Tolosa 6, Sale Sharks 6, Sharks 5, Clermont 0

Pool 2

Munster v Gloucester: 31-3

Castres v Edimburgo: 33-0

Tolone v Bath: 45-34

Classifica: Bath 6, Castres 5, Munster 5, Tolone 5, Gloucester 5, Edimburgo 5

Pool 3

Stormers v La Rochelle: 42-21

Leicester Tigers v Leinster: 15-23

Harlequins v Bayonne: 68-14

Classifica: Stormers 9, Leinster 9, Harlequins 6, La Rochelle 5, Leicester Tigers 0, Bayonne 0

Pool 4

Bordeaux v Scarlets: 50-21

Northampton Saints v Bulls: 50-5

Bristol Bears v Pau: 61-12

Classifica: Northampton Saints 10, Bordeaux 10, Bristol Bears 9, Scarlets 1, Bulls 1, Pau 0

Scenario altrettanto vivace in Challenge Cup, che manda in archivio il secondo turno con tre capolista pronte a presentarsi davanti a tutti nel 2026. Nella pool 1 comandano Montpellier e Ospreys, entrambe a punteggio pieno, con i francesi costretti però a sudare contro le Zebre prima di allungare nel finale. In pool 2 il Benetton firma la prova più pesante, superando Perpignan a Monigo in una sfida ricca di mete e conquistando il primo posto grazie a una vittoria con bonus, mentre Newcastle resta l’unica altra imbattuta. Infine, nella pool 3, lo Stade Français festeggia il comando solitario approfittando del pareggio spettacolare tra Racing 92 ed Exeter Chiefs e del successo a sorpresa del Cardiff sull’Ulster, in un girone che promette scintille alla ripresa.

CHALLENGE CUP – risultati e classifiche

Pool 1

Montpellier v Zebre: 31-7

Montauban v Ospreys: 22-33

Connacht v Black Lion: 52-0

Classifica: Montpellier 10, Ospreys 10, Connacht 6, Zebre 5, Montauban 0, Black Lion 0

Pool 2

Benetton v Perpignan: 44-31

Newcastle v Lions: 14-10

Dragons v Lione: 23-21

Classifica: Benetton 9, Newcastle 8, Perpignan 5, Dragons 4, Lione 1, Lions 1

Pool 3

Cheetahs v Stade Français: 22-45

Cardiff v Ulster: 29-26

Racing 92 v Exeter Chiefs: 31-31

Classifica: Stade Français 10, Exeter Chiefs 8, Ulster 7, Cardiff 5, Racing 92 3, Cheetahs 0