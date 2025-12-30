Quando torna Giada D’Antonio? Ipotesi Coppa del Mondo o Coppa Europa: i prossimi appuntamenti

Giada D’Antonio si è messa in ottima luce in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino: nello slalom di Semmering, infatti, ha interpretato in maniera brillante la prima parte di una pista disastrata e ricca di buche, rimanendo perfettamente in luce per rientrare tra le migliori 30 e qualificarsi alla seconda manche. Nel terzo intermedio la 16enne campana ha commesso un errore ed è uscita dal tracciato, ma quanto mostrato tra i pali stretti in Austria è stato decisamente convincente.

Stiamo parlando di un talento brillante e promettente, già adocchiato da tempo dagli addetti ai lavori e su cui si sono accesi i riflettori mediatici nell’ultimo mese, complici un paio di successi in eventi FIS e una buona trasferta in Nor-Am Cup. La sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio ha dato l’impressione di non tirarsi mai indietro e di avere tutte le carte in regola per emergere ai massimi livelli, ma naturalmente servirà del tempo per acquisire la giusta esperienza.

Quando rivedremo in gara Giada D’Antonio? Verrà ributtata subito nella mischia in Coppa del Mondo e poi si sceglierà di fare un po’ di gavetta in Coppa Europa? Il massimo circuito internazionale itinerante ripartirà da Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom: potrebbe essere una buona occasione per ripresentarsi nuovamente al cancelletto di partenza, anche se avrà un pettorale alto (a Semmering è scesa con il 70).

Al piano inferiore, invece, si ritornerà sulla neve a Sestriere il 9-10 gennaio con due giganti, poi sono previsti due slalom a Chamonix (Francia, 23-24 gennaio), poi due giganti a Oberjoch (Germania) il 7-8 febbraio, nel weekend in cui incominceranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una convocazione per i Giochi al momento resta un sogno, ma nessuna porta è chiusa a priori e potrebbe esserci un posticino se nelle prossime settimane si otterranno dei risultati significativi.

Detto degli eventi di Coppa Europa, vediamo anche cosa propone la Coppa del Mondo dopo Kranjska Gora, concentrandoci esclusivamente sulle discipline tecniche: slalom in notturna a Flachau (Austria, 13 gennaio), gigante a Kronplatz (Italia, 20 gennaio), gigante e slalom a Spindleruv Mlyn (Cechia, 24-25 gennaio).

QUANDO GAREGGIA GIADA D’ANTONIO? LE POSSIBILI IPOTESI

3 gennaio Coppa del Mondo, gigante a Kranjska Gora

4 gennaio Coppa del Mondo, slalom a Kranjska Gora

9 gennaio Coppa Europa, gigante a Sestriere

10 gennaio Coppa Europa, gigante a Sestriere

13 gennaio Coppa del Mondo, slalom a Flachau

20 gennaio Coppa del Mondo, gigante a Kronplatz

23 gennaio Coppa Europa, slalom a Chamonix

24 gennaio Coppa Europa, slalom a Chamonix

24 gennaio Coppa del Mondo, gigante a Spindleruv Mlyn

25 gennaio Coppa del Mondo, slalom a Spindleruv Mlyn

7 febbraio Coppa del Mondo, gigante a Oberjoch

8 febbraio Coppa del Mondo, gigante a Oberjoch