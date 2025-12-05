Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda discesa di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv

Dominik Paris ci riprova, dopo il buon risultato nella prima discesa dell’anno in questo Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Nell’Opeining in discesa della stagione, a Beaver Creek (USA), il campione della Val d’Ultimo ha colto un buon sesto posto, nella gara in cui l’asso svizzero Marco Odermatt ha posto la propria firma. Quest’oggi per Domme e tutti gli azzurri si affronterà il superG.

Paris vorrà trarre spunto da quali sono stati gli errori commessi nella prova di ieri per non replicarli quest’oggi. Certo, non sarà semplice e bisognerà anche tener conto delle condizioni meteorologiche che più volte hanno costretto gli organizzatori a cambiare lo schedule. Il campione della Val d’Ultimo sarà al cancelletto di partenza col pettorale n.12.

A precederlo in casa Italia saranno Giovanni Franzoni, buona la sua prestazione ieri in discesa, col n.2 e Guglielmo Bosca con il n.11. A seguire vi saranno Mattia Casse col 15, Christof Innerhofer col 30, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 38, Florian Schieder col 52 e Nicolò Molteni col 57.

Il superG maschile, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek (USA), andrà in scena quest’oggi a partire dalle 19.15 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Venerdì 5 dicembre (orari italiani)

Ore 19.15 superG maschile Beaver Creek (USA) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BEAVER CREEK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO DOMINIK PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale n.2 alle 19.17, Guglielmo Bosca con l’11 alle 19.35, Dominik Paris col 12 alle 19.37, Mattia Casse col 15 alle 19.43, Christof Innerhofer col 30 alle 20.13, Marco Abbruzzese col 41 alle 20.35, Benjamin Jacques Alliod con 48 alle 20.49, Florian Schieder col 52 alle 20.57 e Nicolò Molteni col 57 alle 21.07.

STARTLIST SUPERG MASCHILE BEAVER CREEK

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

3 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

10 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

11 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

14 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

break

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

break

23 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

24 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

break

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

34 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

35 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

38 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

39 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

40 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

41 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

44 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

45 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

46 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

47 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

48 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

50 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

51 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

52 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

53 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

56 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

64 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

66 561255 CATER Martin 1992 SLO

67 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

68 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA