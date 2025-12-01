Quando gareggiano gli azzurri agli Europei in vasca corta 2025: gli orari e gli iscritti giorno per giorno

Manca poco. Da domani al 7 dicembre andrà in scena la 23ma edizione degli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, si terrà l’ultima competizione internazionale del 2025 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Gli azzurri, tra i protagonisti delle recenti edizioni, hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini.

Risponderanno all’appello i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Singapore 2025 Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana). Ma si vuol dare spazio anche alla Next Gen guidata da due atleti come Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis che cose interessanti ne hanno dimostrate.

Un gruppo delle nuove leve che potrà contare sui debutti assoluti di Alessandra Mao, per Agata Maria Ambler, Irene Burato e Paola Borrelli, senza dimenticare Giovanni Guatti, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. I capitani saranno Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri. Di seguito il calendario delle gare e gli azzurri iscritti per ciascuna specialità:

CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

100 rana donne

100 rana uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

4×50 stile libero donne

4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale

400 stile libero uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×50 stile libero donne – finale

4×50 stile libero uomini – finale

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 misti uomini

100 misti donne

200 stile libero uomini

200 stile libero donne

4×50 misti mista

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 farfalla donne – finale

50 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

200 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

100 rana donne – finale

100 rana uomini – finale

100 misti donne – semifinali

100 misti uomini – semifinali

4×50 misti mista – finale

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

200 rana donne

200 rana uomini

100 dorso donne

100 dorso uomini

800 stile libero donne

4×50 stile libero mista

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 misti donne – finale

100 misti uomini – finale

1500 stile libero uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – semifinali

100 dorso uomini – semifinali

200 stile libero donne – finale

200 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

100 farfalla uomini – semifinali

4×50 stile libero mista – finale

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

200 misti donne

200 misti uomini

800 stile libero uomini

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 rana donne – finale

200 rana uomini – finale

800 stile libero donne – finale

100 farfalla donne – finale

100 farfalla uomini – finale

200 misti donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – semifinali

SABATO 6 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

50 dorso donne

50 dorso uomini

50 rana donne

50 rana uomini

50 stile libero donne

50 stile libero uomini

200 farfalla donne

200 farfalla uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 stile libero donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

200 misti uomini – finale

800 stile libero uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

50 dorso uomini – semifinali

50 rana donne – semifinali

50 rana uomini – semifinali

100 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – finale

DOMENICA 7 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 misti donne

400 misti uomini

4×50 misti donne

4×50 misti uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 dorso donne – finale

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

50 rana uomini – finale

50 stile libero donne – finale

50 stile libero uomini – finale

200 farfalla donne – finale

200 farfalla uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

400 misti uomini – finale

4×50 misti donne – finale

4×50 misti uomini – finale

AZZURRI IN GARA

MARTEDI’ 2 DICEMBRE

400 stile libero femminile

RI: 3’57’’59 – Federica Pellegrini (06/03/2011 Ostia)

Iscritte:

Simona Quadarella – PP 3’59”50 (10/12/2023 Otopeni)

Anna Chiara Mascolo – PP 4’03”81 (07/11/2025 Genova)

Alessandra Mao – PP 4’12”01 (12/03/2025 Riccione)

400 stile libero maschile

RI: 3’36’’63 – Gabriele Detti (07/04/2019 Riccione)

Iscritti:

Marco De Tullio – PP 3’37”83 (16/12/2021 Abu Dhabi)

50 farfalla femminile

RI: 25”03 – Silvia Di Pietro (06/11/2021 Kazan)

Iscritte:

Silvia Di Pietro

Costanza Cocconcelli – PP 26”06 (09/12/2023 Otopeni)

Paola Borrelli – PP 26”94 (04/12/2022 Monza)

Sara Curtis – PP 26”15 (05/04/2024 Riccione)

50 farfalla maschile

RI: 22”01 – Michele Busa (11/12/2024 Budapest)

Iscritti:

Michele Busa

Federico Burdisso – PP 23”52 (19/10/2025 Westmont)

Simone Stefanì – PP 22”42 (08/11/2025 Genova)

Francesco Lazzari – PP 23”01 (01/11/2025 Ispra)

100 rana femminile

RI: 1’03”55 – Benedetta Pilato (15/11/2020 Budapest)

Iscritta:

Irene Burato – PP 1’06”26 (16/11/2025 Livorno)

100 rana maschile

RI: 55”63 – Nicolò Martinenghi (04/12/2021 Kazan)

Iscritti:

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo – PP 56”28 (14/11/2024 Riccione)

Ludovico Blu Art Viberti – PP 56”46 (12/12/2024 Budapest)

Gabriele Mancini – PP 57”21 (07/11/2025 Genova)

200 dorso femminile

Nessuna italiana iscritta

200 dorso maschile

RI: 1’47”49 – Thomas Ceccon (23/10/2025 Toronto)

Iscritti:

Lorenzo Mora – PP 1’48”43 (10/12/2023 Otopeni)

Christian Bacico – PP 1’52”61 (16/11/2024 Riccione)

Francesco Lazzari – PP 1’54”27 (16/11/2024 Riccione)

4×50 stile libero femminile

RI: 1’35”61 – Di Pietro / Ferraioli / Pezzato / Pellegrini (11/12/2016 Windsor)

Iscrizione: Italia

4×50 stile libero maschile

RI: 1’22”90 – Condorelli / Vergani / Zazzeri / Miressi (14/12/2018 Hangzhou)

Iscrizione: Italia

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE

100 misti maschili

RI: 50”95 – Marco Orsi (07/11/2021 Kazan)

Iscritto:

Alberto Razzetti – PP 52”15 (19/11/2021 Eindhoven)

100 misti femminili

RI: 58”45 – Costanza Cocconcelli (26/09/2021 Napoli)

Iscritte:

Costanza Cocconcelli

Anita Gastaldi – PP 1’00”63 (01/12/2024 Cuneo)

200 stile libero maschili

RI: 1’41”60 – Thomas Ceccon (25/10/2025 Toronto)

Iscritti:

Marco De Tullio – PP 1’43”62 (05/11/2021 Kazan)

Manuel Frigo – PP 1’44”79 (16/11/2024 Riccione)

Carlos D’Ambrosio – PP 1’41”61 (31/03/2025 Riccione)

Filippo Megli – PP 1’42”26 (13/12/2024 Budapest)

200 stile libero femminili

RI: 1’51’’17 – Federica Pellegrini (13/12/2009 Istanbul)

Iscritte:

Alessandra Mao – PP 1’58”01 (29/03/2025 Riccione)

Anna Chiara Mascolo – PP 1’54”69 (15/11/2025 Livorno)

4×50 mista mixed

RI: 1’36”01 – Mora / Martinenghi / Di Pietro / Cocconcelli (14/12/2022 Melbourne)

Iscrizione: Italia

1500 stile libero maschile

Nessun italiano iscritto

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE

100 farfalla femminili

RI: 56”06 – Elena Di Liddo (15/12/2018 Hangzhou)

Iscritte:

Costanza Cocconcelli – PP 57”52 (26/10/2025 Riccione)

Paola Borrelli – PP 58”92 (15/11/2024 Riccione)

Anita Gastaldi – PP 58”84 (02/11/2025 Torino)

100 farfalla maschili

RI: 48”64 – Matteo Rivolta (27/11/2021 Eindhoven)

Iscritti:

Federico Burdisso – PP 51”17 (06/12/2020 Roma)

Simone Stefanì – PP 49”13 (01/12/2021 Riccione)

Michele Busa – PP 49”08 (14/12/2024 Budapest)

200 rana femminili

RI: 2’19”17 – Francesca Fangio (04/04/2022 Riccione)

Nessuna italiana iscritta

200 rana maschili

RI: 2’03’’80 – Edoardo Giorgetti (18/12/2009 Manchester)

Migliore prestazione in tessuto: 2’03’’87 – Gabriele Mancini (14/11/2025 Livorno)

Iscritti:

Gabriele Mancini

Christian Mantegazza – PP 2’06”52 (01/04/2025 Riccione)

100 dorso femminili

RI: 56’’57 – Margherita Panziera (04/12/2019 Glasgow)

Iscritte:

Sara Curtis – PP 57”17 (15/11/2024 Riccione)

100 dorso maschili

RI: 49″04 – Lorenzo Mora (14/12/2022 Melbourne)

Iscritti:

Lorenzo Mora

Thomas Ceccon – PP 49”59 (18/12/2022 Melbourne)

Francesco Lazzari – PP 50”34 (08/11/2025 Genova)

Christian Bacico – PP 50”39 (14/11/2024 Riccione)

800 stile libero femminili

RI: 8’04’’53 – Alessia Filippi (12/12/2008 Rijeka)

Migliore prestazione in tessuto: 8’08’’03 – Simona Quadarella (13/12/2018 Hangzhou)

Iscritta:

Simona Quadarella

4×50 stile libero mixed

RI: 1’28″28 – Miressi / Zazzeri / Nocentini / Di Pietro (09/12/2023 Otopeni)

Iscrizione: Italia

VENERDI’ 5 DICEMBRE

200 misti femminili

RI: 2’06’’17 – Ilaria Cusinato (15/12/2018 Hangzhou)

Iscritta:

Anita Gastaldi – PP 2’08″38 (08/11/2025 Genova)

200 misti maschili

RI: 1’50″88 – Alberto Razzetti (12/12/2024 Budapest)

Iscritti:

Alberto Razzetti

Christian Mantegazza – PP 1’57″27 (08/11/2024 Genova)

800 stile libero maschili

Nessun italiano iscritto

100 stile libero femminili

RI: 52’’10 – Federica Pellegrini (07/04/2019 Riccione)

Iscritte:

Alessandra Mao – PP 54″90 (30/03/2025 Riccione)

Sara Curtis – PP 52″33 (19/10/2025 Westmont)

Agata Maria Ambler – PP 53″75 (07/11/2025 Genova)

Anna Chiara Mascolo – PP 53″90 (15/11/2025 Livorno)

100 stile libero maschili

RI: 45″51 – Alessandro Miressi (10/12/2023 Otopeni)

Iscritti:

Manuel Frigo – PP 47″41 (15/11/2024 Riccione)

Lorenzo Zazzeri – PP 46″19 (07/11/2021 Kazan)

Carlos D’Ambrosio – PP 46″91 (02/04/2025 Riccione)

Leonardo Deplano – PP 46″29 (11/12/2024 Budapest)

SABATO 6 DICEMBRE

50 dorso femminili

RI: 26″03 – Sara Curtis (12/12/2024 Budapest)

Iscritte:

Sara Curtis

50 dorso maschili

RI: 22″62 – Michele Lamberti (03/11/2021 Kazan)

Iscritti:

Lorenzo Mora – PP 22″65 (17/12/2022 Melbourne)

Francesco Lazzari – PP 22″74 (07/11/2025 Genova)

Simone Stefanì – PP 23″49 (28/10/2023 Breslavia)

Christian Bacico – PP 23″81 (02/04/2025 Riccione)

50 rana femminili

RI: 28’’81 – Benedetta Pilato (21/11/2020 Budapest)

Iscritta:

Irene Burato – PP 30″34 (15/11/2025 Livorno)

50 rana maschili

RI: 25″37 – Nicolò Martinenghi (06/11/2021 Kazan)

Iscritti:

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo – PP 25″62 (15/12/2024 Budapest)

Ludovico Blu Art Viberti – PP 25″71 (15/12/2024 Budapest)

Gabriele Mancini – PP 26″19 (15/11/2024 Riccione)

50 stile libero femminili

RI: 23″68 – Silvia Di Pietro (14/12/2024 Budapest)

Iscritte:

Silvia Di Pietro

Sara Curtis – PP 23″76 (14/12/2024 Budapest)

Agata Maria Ambler – PP 24″30 (08/11/2025 Genova)

50 stile libero maschili

RI: 20’’69 – Marco Orsi (05/12/2014 Doha)

Iscritti:

Leonardo Deplano – PP 20″83 (14/12/2024 Budapest)

Lorenzo Zazzeri – PP 20″84 (04/11/2021 Kazan)

Giovanni Guatti – PP 21″22 (16/11/2025 Livorno)

Manuel Frigo – PP 21″85 (11/11/2022 Riccione)

200 farfalla femminili

RI: 2’04”20 – Ilaria Bianchi (06/12/2019 Glasgow)

Iscritte:

Anita Gastaldi – PP 2’05″69 (07/11/2025 Genova)

Paola Borrelli – PP 2’07″74 (16/11/2024 Riccione)

200 farfalla maschili

RI: 1’48″64 – Alberto Razzetti (12/12/2024 Budapest)

Iscritti:

Alberto Razzetti

Federico Burdisso – PP 1’51″98 (06/03/2021 Roma)

1500 stile libero femminili

RI: 15’29”74 – Simona Quadarella (05/03/2021 Roma)

Iscritta:

Simona Quadarella

DOMENICA 7 DICEMBRE

400 misti femminili

Nessuna italiana iscritta

400 misti maschili

RI: 3’57″01 – Alberto Razzetti (10/12/2023 Otopeni)

Iscritti:

Alberto Razzetti

Christian Mantegazza – PP 4’12″41 (01/04/2023 Riccione)

4×50 mista femminile

RI: 1’43″97 – Cocconcelli / Pilato / Di Pietro / Cocconcelli (07/12/2023 Otopeni)

Iscrizione: Italia

4×50 mista maschile

RI: 1’29″72 – Mora / Martinenghi / Rivolta / Deplano (17/12/2022 Melbourne)

Iscrizione: Italia