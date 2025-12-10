A Ginnasticomania oggi ci lanciamo… in una nuova dimensione! Dalle pedane, dalle parallele e dai nastri voliamo verso una disciplina che unisce forza, eleganza e acrobatica pura: la pole dance e le aerial arts.

Per la prima volta passiamo dal tappeto al palo e ai tessuti aerei, per raccontarvi da vicino uno sport in continua crescita, spettacolare e sorprendente.

A guidarci dietro le quinte della Pole & Aerial World Cup 2025, andata in scena al Paladozza di Bologna, è Chiara Sani, che ci accompagna in un viaggio tra performance mozzafiato, tecnica e creatività. Nel nostro Kiss & Cry seguiremo da vicino una protagonista d’eccezione: la campionessa Rebecca Pizzanti.

A svelarci i segreti, l’evoluzione e il fascino di questa disciplina sarà invece Erika Esposito, presidente di Italia Pole & Aerial.

Preparatevi: oggi Ginnasticomania vi porta in un mondo dove lo sport diventa arte… e dove stare a testa in giù è assolutamente normale.

