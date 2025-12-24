Pesante squalifica per un tennista dominicano: ha manipolato i risultati delle partite

Il mondo del tennis registra la notizia di una pesante squalifica per combine. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato di aver squalificato per quattro anni e sei mesi per diverse violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP) il ventunenne Maikel Villalona, colpevole di aver manipolato i risultati delle partite.

Il tennista dominicano, ​​che non è classificato a livello mondiale, è stato accusato il 15 ottobre di aver commesso cinque violazioni del codice anticorruzione, tra cui combine, accettazione di tangenti e mancata segnalazione di una strategia corrotta, in relazione a un incontro di doppio dell’ITF World Tennis Tour giocato nel 2022, ha dichiarato l’ITIA in una nota.

È stato inoltre ritenuto responsabile per non aver collaborato a un’indagine dell’ITIA, ignorando cinque distinte richieste di intervista all’inizio del 2025.Non rispondendo alle accuse dell’organismo incaricato di perseguire i reati legati a truffe e corruzione, Villalona “ha ammesso la sua responsabilità su tutti i fronti e ha accettato la sanzione”, che consiste in una sospensione di quattro anni e sei mesi e una multa di 10.000 dollari (circa 8.500 euro).

Villalona ha deciso di non presentare ricorso contro la sanzione, entrata in vigore il 30 ottobre e che gli impedisce di giocare, allenarsi o partecipare a qualsiasi evento tennistico organizzato dai membri dell’ITIA. Questo organismo indipendente comprende, tra gli altri, i circuiti professionistici maschile e femminile, rispettivamente l’ATP e la WTA, la Federazione Internazionale Tennis e i rappresentanti dei tornei del Grande Slam.