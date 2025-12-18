Perché la discesa della Val Gardena è in ritardo: il nuovo orario di partenza

AGGIORNAMENTO 12.18

La partenza è stata ulteriormente rinviata alle ore 13.00.

La fitta nebbia al momento è l’unica protagonista in Val Gardena, dove la discesa libera maschile, recupero di quella non disputata a Beaver Creek, non è partita alle ore 11.45, come da programma: lo start della gara, per ora, è stato rimandato alle ore 12.30.

Tre quarti d’ora di slittamento, dunque, per la gara che prenderà il via dalla partenza del superG, come accade sempre quando ci sono due discese sulla stessa pista (la seconda è in programma sabato 20 ed era l’unica inserita originariamente in calendario).

In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50.