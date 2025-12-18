Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: un podio per De Aliprandini, ultima vittoria di Blardone nel 2011

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si prepara per una delle sue tappe più iconiche: l’Alta Badia. Sulla celebre quanto durissima pista denominata “Gran Risa” di La Villa andranno in scena due prove tecniche che anticiperanno la pausa natalizia. Si tratta di un gigante e uno slalom. La gara tra le porte larghe è una delle più belle, affascinanti e illustri dell’intero calendario. Chi vince qui non lo fa per caso. Solamente i fuoriclasse possono domare questo pendio così complicato e quasi sempre ghiacciato. Dal 20 dicembre 2009 ad oggi dopotutto, hanno vinto solo leggente del gigante: 2 volte Max Blardone, Henrik Kristoffersen e Ted Ligety, 6 volte Marcel Hirscher, 5 Marco Odermatt ed una Lucas Pinheiro Braathen.

Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti degli azzurri sulla pista di casa.L’Alta Badia esordisce in Coppa del Mondo nel 1986 con il successo di Ingemar Stenmark, davanti all’austriaco Hubert Strolz ed al nostro Roberto Erlacher. Nel 1987 si disputano 2 giganti con Richard Pramotton che centra la prima vittoria italiana davanti ad Alberto Tomba e ad Oswald Totsch. Il giorno seguente Pramotton si accontenta della piazza d’onore alle spalle dello svizzero Joel Gaspoz ma davanti al tedesco Markus Wasmeier.

Da quel momento inizia l’Alberto Tomba-show sulla Gran Risa. Il fuoriclasse bolognese centra il suo primo trionfo nel 1988 precedendo l’austriaco Rudolf Nierlich e gli svizzeri Joel Gaspoz e Hans Pieren a pari merito. Tomba si ripete anche nel 1991 davanti allo svizzero Urs Kaelin ed al lussemburghese Marc Girardelli. Anche nel 1992 arriva un trionfo per il bolognese, davanti agli svizzeri Steve Locher e Pauli Accola. Nel 1993 Tomba invece è terzo alle spalle di Marc Girardelli e del francese Alain Feutrier. Ancora un podio nel 1994, un secondo posto, dietro a Steve Locher, mentre al terzo posto giunge l’austriaco Christian Mayer. Nel 1995 Alberto Tomba centra nuovamente la vittoria davanti allo svizzero Urs Kaelin ed a Christian Mayer. Quindi, nel 1996, il fuoriclasse bolognese sale per l’ultima volta sul podio della Gran Risa, in terza posizione, dietro all’austriaco Hans Knauss e allo svizzero Michael von Grunigen.

Dopo l’epopea di Tomba non si interrompono i risultati positivi per gli azzurri. Nel 1997, infatti, arriva un terzo posto per Matteo Nana dietro allo svizzero Michael von Gruenigen e Steve Locher. Gli anni ’90 si chiudono con un altro buon risultato, il secondo posto di Patrick Holzer nel 1999, dietro al solito Michael von Gruenigen ma davanti all’austriaco Andreas Schifferer. Nel 2000 Davide Simoncelli centra il primo podio azzurro del nuovo millennio, secondo alle spalle dello statunitense Bode Miller, ma davanti a Christian Mayer. Arriva quindi subito il bis nel 2004 con due gare e altrettanti podi per lo stesso Simoncelli. Nella prima, il 14 dicembre, chiude alle spalle del croato Ivica Kostelic, ma davanti al francese Frederic Covili. Nella seconda, il 21 dicembre, centra il successo, davanti al finlandese Kalle Palander ed a Bode Miller.

Passiamo quindi al 2006 con una splendida doppietta azzurra: Massimiliano Blardone chiude infatti davanti a Davide Simoncelli, mentre al terzo posto troviamo il francese Françoise Bourque. Arriviamo al 2010 con un’altra doppietta Blardone-Simoncelli, davanti al francese Cyprien Richard. Blardone non si ferma e vince anche nel 2012 davanti all’austriaco Benjamin Reich ed al suo connazionale Philipp Schorghofer. In quella stagione va in scena anche uno slalom, con Giuliano Razzoli secondo alle spalle dell’immenso Marcel Hirscher e davanti al tedesco Felix Neureuther. Ancora un podio italiano il 18 dicembre 2016 con Florian Eisath, terzo alle spalle di Marcel Hirscher e del francese Mathieu Favre. L’ultimo in ordine di tempo, invece, porta la firma di Luca De Aliprandini il 20 dicembre 2021 nel gigante vinto da Marco Odermatt con terzo Alexander Schmid. Un digiuno che, si spera, sarà interrotto nel corso delle due prossime gare.