Milano Cortina 2026OlimpiadiPattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza

Pubblicato

6 minuti fa

il

Daniel Grassl/ LaPresse

Sale la tensione. Oggi, mercoledì 10 dicembre, è stata finalmente ufficializzata dall’International Skating Union la lista delle squadre che prenderanno parte al Team Event, prima prova di pattinaggio artistico in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nei giorni del 6, 7 e 8 febbraio.

Come sappiamo, l’Italia sarà ovviamente della partita con l’obiettivo di poter mettere le mani su una medaglia, presumibilmente quella di bronzo, considerata la superiorità assoluta degli Stati Uniti, team favorito per il metallo più pregiato, e le qualità per lunga parte maggiore del Giappone, candidato all’argento.

Destino vuole che proprio il gradino più basso sarà quello più conteso. Fino a questo momento, come confermato anche dal World Team Trophy disputato nel 2025, la compagine azzurra ha dimostrato di poter essere la terza forza in campo. I principali competitors saranno la Georgia, il Canada e la Francia.

Nel documento pubblicato nella giornata odierna dall’ISU, la squadra italiana appare come terza anche in ottica di punti espressi, ben 4606, inferiori solo appunto agli USA (7069) e Giappone (6027). Subito sotto l’Italia nella lista c’è poi il Canda (4231), quindi la Georgia (4106) e la Francia (3829). Completano il quadro delle qualificate la Gran Bretagna (2671), la Corea del Sud (2171), la Cina (2132) e, in ultimo, la Polonia (776). Di seguito la lista completa.

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: LA LISTA DELLE SQUADRE DEL TEAM EVENT DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Rank Team Men’s Women’s Pairs Ice dance 2025–26 Total
1  United States Yes 1200 Yes 1200 Yes 709 Yes 1200 2760 7069
2  Japan Yes 972 Yes 1080 Yes 1200 402 2373 6027
3  Italy Yes 465 Yes 339 Yes 972 Yes 875 1955 4606
4  Canada Yes 305 Yes 418 Yes 787 Yes 1080 1641 4231
5  Georgia Yes 517 Yes 756 Yes 875 Yes 465 1493 4106
6  France Yes 875 Yes 275 362 Yes 574 1743 3829
7  Great Britain 113 Yes 131 Yes 377 Yes 972 1078 2671
8  South Korea Yes 638 Yes 517 0 Yes 200 816 2171
9  China Yes 200 Yes 237 Yes 328 Yes 325 1042 2132
10  Poland Yes 118 Yes 162 Yes 305 0 191 776
