Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico, gli iscritti ai Campionati Italiani. Belle sfide in tutte le specialità

Pubblicato

15 minuti fa

il

Charléne Guignard-Marco Fabbri/ LaPresse

Si avvicina sempre di più l’ultimo evento rilevante di questo 2025 per ciò che concerne il pattinaggio di figura. La prossima settimana si svolgeranno infatti i Campionati Italiani Assoluti, rassegna quest’anno in programma sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo dal 17 al 21 dicembre. Si tratta di una competizione particolarmente importante e, probabilmente, con il livello più alto della storia recente, come conferma la lista degli iscritti da poco ufficializzata.

In tutte le specialità della massima categoria è infatti prevista grande battaglia, anche se non mancano ovviamente i favoriti di rito. In campo maschile per esempio i fari saranno puntati su Daniel Grassl, reduce da un autunno oltremodo positivo culminato con il nuovo record italiano nel segmento lungo e nel totale segnato alle Finali del circuito ISU Grand Prix andate in scena a Nagoya. Con lui ci saranno tanti avversari che, invece, non sono ancora riusciti a mettere tutto insieme: ci riferiamo a Nikolaj Memola e Matteo Rizzo, ma anche a Gabriele Frangipani, motivato a riscattarsi dopo un periodo contrassegnato da alcuni problemi fisici. 

Fuochi d’artificio – che bellezza poterlo dire dopo anni complicati – in campo femminile, dove è previsto un vìs-a-vìs tra la leader del movimento Lara Naki Gutmann, che a Skate Canada ha conquistato il nuovo personale andando sopra quota 203 punti, ed Anna Pezzetta, fino a questo momento artefice di alcune performance particolarmente brillante intervallate ad altre più dure. Occhio poi a Marina Piredda, vicinissima a trovare la quadra, oltre che a Sarina Joos ed Amanda Ghezzo, in grado di poter puntare per la top 3. 

Sara Conti e Niccolò Macii saranno invece gli osservati speciali nelle coppie d’artistico, prova in cui se tutto sarà confermato potrebbero tornare anche Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, fuori dai giochi nel periodo recente per alcuni problemi fisici della dama. Presenti inoltre Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, binomio a caccia di continuità, ed Irma Caldara-Riccardo Maglio. 

Nella danza infine tanti i temi sul piatto, a cominciare dalla condizione di Charléne Guignard-Marco Fabbri, coppia che sta alzando vertiginosamente il livello dopo la controversa fase del Grand Prix. Attesa inoltre per Noemi Tali-Noah Lafornara, tornati in gara solo la scorsa settimana in occasione della Golden Spin, oltre che per Isabella Paolino-Andrea Tuba, per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Leia Dozzi-Pietro Papetti. Di seguito tutti gli iscritti (categoria Senior).

No. Name Nation
1 Corey CIRCELLI
ITA
2 Gabriele FRANGIPANI
ITA
3 Daniel GRASSL
ITA
4 Nikolaj MEMOLA
ITA
5 Matteo NALBONE
ITA
6 Matteo RIZZO
ITA
7 Raffaele Francesco ZICH
ITA
No. Name Nation
1 Elena AGOSTINELLI
ITA
2 Giulia BARUCCHI
ITA
3 Vivienne CONTARINO
ITA
4 Gioia FIORI
ITA
5 Carlotta Maria GARDINI
ITA
6 Amanda GHEZZO
ITA
7 Lara Naki GUTMANN
ITA
8 Noemi JOOS
ITA
9 Sarina JOOS
ITA
10 Chiara MINIGHINI
ITA
11 Ginevra Lavinia NEGRELLO
ITA
12 Anna PEZZETTA
ITA
13 Marina PIREDDA
ITA
No. Name Nation
1 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE
ITA
2 Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO
ITA
3 Sara CONTI / Niccolo’ MACII
ITA
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
ITA
No. Name Nation
1 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA
ITA
2 Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA
ITA
3 Leia Francesca DOZZI / Pietro PAPETTI
ITA
4 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI
ITA
5 Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
6 Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROTHLISBERGER
ITA
7 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA
ITA
8 Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA
ITA
