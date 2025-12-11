Pattinaggio artistico, gli iscritti ai Campionati Italiani. Belle sfide in tutte le specialità

Si avvicina sempre di più l’ultimo evento rilevante di questo 2025 per ciò che concerne il pattinaggio di figura. La prossima settimana si svolgeranno infatti i Campionati Italiani Assoluti, rassegna quest’anno in programma sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo dal 17 al 21 dicembre. Si tratta di una competizione particolarmente importante e, probabilmente, con il livello più alto della storia recente, come conferma la lista degli iscritti da poco ufficializzata.

In tutte le specialità della massima categoria è infatti prevista grande battaglia, anche se non mancano ovviamente i favoriti di rito. In campo maschile per esempio i fari saranno puntati su Daniel Grassl, reduce da un autunno oltremodo positivo culminato con il nuovo record italiano nel segmento lungo e nel totale segnato alle Finali del circuito ISU Grand Prix andate in scena a Nagoya. Con lui ci saranno tanti avversari che, invece, non sono ancora riusciti a mettere tutto insieme: ci riferiamo a Nikolaj Memola e Matteo Rizzo, ma anche a Gabriele Frangipani, motivato a riscattarsi dopo un periodo contrassegnato da alcuni problemi fisici.

Fuochi d’artificio – che bellezza poterlo dire dopo anni complicati – in campo femminile, dove è previsto un vìs-a-vìs tra la leader del movimento Lara Naki Gutmann, che a Skate Canada ha conquistato il nuovo personale andando sopra quota 203 punti, ed Anna Pezzetta, fino a questo momento artefice di alcune performance particolarmente brillante intervallate ad altre più dure. Occhio poi a Marina Piredda, vicinissima a trovare la quadra, oltre che a Sarina Joos ed Amanda Ghezzo, in grado di poter puntare per la top 3.

Sara Conti e Niccolò Macii saranno invece gli osservati speciali nelle coppie d’artistico, prova in cui se tutto sarà confermato potrebbero tornare anche Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, fuori dai giochi nel periodo recente per alcuni problemi fisici della dama. Presenti inoltre Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, binomio a caccia di continuità, ed Irma Caldara-Riccardo Maglio.

Nella danza infine tanti i temi sul piatto, a cominciare dalla condizione di Charléne Guignard-Marco Fabbri, coppia che sta alzando vertiginosamente il livello dopo la controversa fase del Grand Prix. Attesa inoltre per Noemi Tali-Noah Lafornara, tornati in gara solo la scorsa settimana in occasione della Golden Spin, oltre che per Isabella Paolino-Andrea Tuba, per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Leia Dozzi-Pietro Papetti. Di seguito tutti gli iscritti (categoria Senior).