Pallamano: Italia-Romania, scelta la sede per la partita d’andata dello spareggio per i Mondiali

Mentre i Mondiali maschili 2025 stanno per entrare nella loro fase caldissima, la pallamano internazionale femminile inizia la marcia d’avvicinamento verso i suoi Mondiali, che si terranno sempre nel 2025, ma verso la fine dell’anno, più precisamente fra il 26 novembre e il 14 dicembre fra Germania e Paesi Bassi.

A tal proposito, così come fatto dalla nazionale azzurra di Parisini e compagni, anche quella femminile vorrebbe tornare ai Mondiali – che mancano dal 2001 – cercando di imprimere il proprio nome nella storia del movimento.

Per farlo bisognerà passare un ultimo decisivo scoglio: quello rappresentato dalla Romania. La Federazione Italiana Giuoco Handball ha ufficializzato che la partita d’andata dello spareggio contro le romene si giocherà il 9 aprile, alle ore 18, a Chieti in quella che è diventata “La Casa della Pallamano” dell’Italia.

Il ritorno, non ancora ufficializzato in data (12 o 13 aprile), sede e orario, si disputerà invece in Romania. La squadra allenata dal dt Alfredo Rodriguez ha un compito difficile, ma non impossibile.

Il quadro completo dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025:

Svizzera – Slovacchia

ITALIA – Romania

Polonia – Nord Macedonia

Svezia – Kosovo

Slovenia – Serbia

Portogallo – Montenegro

Isole Faroe – Lituania

Repubblica Ceca – Ucrana

Croazia – Spagna

Austria – Turchia

Islanda – Israele