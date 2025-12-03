Nuoto, Silvia Di Pietro sottotono nella finale dei 50 farfalla degli Europei in vasca corta

Non è riuscito il numero a Silvia Di Pietro nella finale dei 50 farfalla donne, che ha aperto la sessione serale della seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, l’azzurra voleva seguire un po’ la scia delle ottime prestazioni del day-1, visto anche il record italiano firmato in apertura della staffetta 4×50 stile libero (argento in questa sede).

Qualcosa è mancato fin dal via, con una progressione che non è stato quella sperata. Inoltre, nella subacquea del secondo 25 metri, Di Pietro è parsa quasi un po’ scarica e con poche energie. La conseguenza è stata un peggioramento cronometri sensibile, rispetto alla semifinale. L’azzurra, infatti, aveva nuotato nel penultimo atto in 25″10, mentre quest’oggi ha stampato 25″36 (ottavo posto).

Non semplice per la capitana della squadra, probabilmente, affrontare tutte queste gare, dal momento che la richiesta costante nelle staffette non è mancata e non mancherà. Si spera di ritrovarla su livelli eccelsi nelle altre gare di questa competizione.

Tornando alla cronaca, la giovane danese Martine Damborg si è imposta col crono notevole di 24″61 (record europeo juniores) davanti alla belga Roos Vanotterdijk (24″84) e alla francese Beryl Gastaldello (24″93). Da dire che Silvia per essere nella top-3 avrebbe dovuto migliorare il suo record italiano di 25″03 in maniera rilevante.