Nuoto, Razzetti e Curtis sul podio nella penultima giornata a Lublino. Cerasuolo e Deplano in evidenza

Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-5 in cui l’Italia ha potuto arricchire il proprio medagliere, portando il computo complessivo a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzo (10 podi).

Nella finale dei 200 misti Alberto Razzetti si è dovuto “accontentare” dell’argento in 1’52″05, non trovando quella frazione a dorso che gli avrebbe consentito di precedere lo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira (1’51″39). A completare il podio il turco Berke Saka (1’52″25). Per il ligure è la conferma del secondo posto di due anni fa a Otopeni. Nella medesima prova al femminile, stupenda prestazione dell’olandese Marrit Steenbergen che ha firmato il nuovo record europeo di 2’01″83, migliorando di 0″03 il primato di Katinka Hosszu. Alle sue spalle l’irlandese Ellen Walshe (2’04″78) e l’israeliana Anastasia Gorbenko (2’05″32). Settimo posto per Anita Gastaldi (2’07″94).

Nell’atto conclusivo dei 100 stile libero femminili, Sara Curtis è andata a ritoccare il suo primato italiano in 51″26 e questo risultato è valso un bronzo alle spalle di una Steenbergen spaziale, al record europeo e dei campionati in 50″42, e della francese Beryl Gastaldello (50″60). Per Curtis è la prima medaglia individuale a livello seniores e per l’Italia si tratta del primo podio nella specialità regina al femminile. Niente da fare per Carlos D’Ambrosio nella medesima distanza. L’azzurro è giunto quinto in 46″08, nuotando sui limiti del proprio personale, ma non avendo quel quid per andare oltre. L’oro è andato al francese Maxime Grousset che in 45″17 si è confermato campione d’Europa come a Otopeni, precedendo il croato Jere Hribar (45″64) e il britannico Matthew Richards (45″82).

Nella finale degli 800 stile libero maschili l’ungherese Zalan Sarkany si è imposto in 7’26″84 davanti al belga Lucas Henveaux (7’28″03) e all’irlandese Daniel Wiffen (7’30″14), non in grado di confermare i pronostici della vigilia. Da segnalare in quarta posizione il tedesco Johannes Leibmann che in 7’30″47 ha firmato il nuovo record del mondo juniores.

Venendo al capitolo “semifinali”, nei 50 rana uomini Simone Cerasuolo ha completato l’opera quest’oggi, conquistando il pass per la sessione serale di domani col miglior tempo di 25″57. Alle sue spalle il turco Emre Sakci (25″70) e Nicolò Martinenghi (25″80). L’Italia può sperare in una doppietta sul podio. Niente da fare invece per Irene Burato nella versione femminile di questa distanza, visto il suo 14° crono di 30″11.

Curtis stacanovista nei 50 sl e nei 50 dorso. La nostra portacolori ha ottenuto il secondo tempo nella prima specialità citata in 23″49, alle spalle nell’overall della polacca Katarzyna Wasick (23″30). Una gara in cui Silvia Di Pietro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con l’ottavo crono di 23″95. Nello stile poi a pancia in su Curtis ha stampato il 3° tempo di accesso in 26″25, alle spalle della britannica Lauren Cox (26″17) e dell’olandese Maaike de Waard (26″23).

Nei 50 stile libero maschili Leonardo Deplano lancia il guanto di sfida a Grousset in vista della sfida di domani. Il transalpino ha svettato in 20″83, ma il fiorentino è a 0″02. Sarà un confronto molto interessante. Poco da fare per Lorenzo Zazzeri, influenzato e non al meglio della condizione (14° in 21″25). Nei 50 dorso maschili, Francesco Lazzari e Lorenzo Mora saranno parte dei giochi con possibilità di medaglia. Il rookie ha staccato il ticket per la finale col 2° tempo (22″79), mentre Mora col 4° (22″93). L’estone Ralf Tribuntsov è stato il migliore in 22″63.

Nei 200 delfino uomini Razzetti, nonostante le fatiche della finale dei 200 misti, sarà nell’atto conclusivo di domani. 4° tempo di accesso per il ligure, nell’overall comandato dallo svizzero Noè Ponti (1’51″53). Nono e primo degli esclusi Federico Burdisso (1’53″15). Target centrato anche nei 200 delfino femminili con Gastaldi (2’06″17) e Paola Borrelli (2’07″81) entrate nel novero delle migliori otto col sesto e ottavo tempo. La danese Helene Bach ha stampato il miglior riscontro in 2’04″37.