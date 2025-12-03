Nuoto, Mao e Mascolo non approdano in finale dei 200 sl agli Europei in vasca corta, ma la 14enne migliora ancora

Non ha sorriso all’Italia il penultimo atto dei 200 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella sessione serale della seconda giornata di gare a Lublino (Polonia), Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao erano chiamate a una difficile qualificazione nell’atto conclusivo e il target non è stato centrato.

Vanno però fatti dei distinguo. Mao, classe 2011, alla prima manifestazione internazionale assoluta ha dato un seguito a quanto di buono si dice di lei. A medaglia in vasca lunga nei Mondiali juniores di quest’anno, la 14enne tricolore è stata in grado di migliorarsi ancora rispetto al mattino, dove aveva stampato il personale di 1’56″19.

Nella semifinale, infatti, la ragazzina veneta ha ottenuto il crono di 1’54″95, per cui un miglioramento di un secondo e mezzo rispetto alle batterie mattutine. Decimo crono nell’overall a poco meno di mezzo secondo dalla qualificazione. Pertanto, la valutazione non può che essere positiva, considerando la sua prestazione nella top-5 a livello italiano assoluto. Per quanto riguarda Mascolo, 12° crono a 1’55″49, avendo un chiaro calo di livello nell’ultima parte della prova.

La migliore è stata la britannica Freya Colbert in 1’51″94 a precedere l’olandese Marrit Steenbergen (1’53″35) e l’ungherese Minna Abraham (1’53″50). Quarta la campionessa d’Europa in carica, Freya Anderson (1’53″69), che cercherà di vendere cara la pelle domani.