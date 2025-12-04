Giovanni Guatti, Lorenzo Zazzeri, Sara Curtis e Agata Maria Ambler hanno superato in scioltezza le batterie della 4×50 stile libero mista, regalando all’Italia una convincente qualificazione per la finale che si disputerà stasera all’Aqua Centre di Lublino (in Polonia) in chiusura della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta 2025.

La staffetta veloce azzurra composta da due uomini e due donne ha timbrato il cartellino in mattinata senza particolari patemi, vincendo brillantemente la seconda heat con il crono di 1:29.31 e attestandosi al posto d’onore nella classifica complessiva delle batterie alle spalle della Polonia (1:29.27) per soli quattro centesimi grazie ad un’ottima prestazione corale.

Incisiva la prova al lancio della rivelazione Guatti in 21.24 (ad un soffio dal personale), solido Zazzeri con un 20.83 lanciato nonostante un cambio letargico, poi ci ha pensato una scatenata Curtis a fare il vuoto con una terza frazione da 23.22 mettendo nelle migliori condizioni possibili Ambler per gestire l’ultimo segmento della staffetta (24.02 il suo split).

In finale l’Italia potrà giocarsi sicuramente qualcosa di importante, inserendo con ogni probabilità nel quartetto Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano, anche alla luce della squalifica della Germania e dell’eliminazione in batteria della Svezia, nona in 1:31.45.