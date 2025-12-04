Nuoto, nuovo duello Quadarella-Gose nella finale degli 800 sl agli Europei in vasca corta

Ancora loro due. Si riproporrà domani a Lublino (Polonia) il duello tra Isabel Gose e Simona Quadarella. La tedesca e l’azzurra, oro e argento negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta nei 400 stile libero, saranno le protagoniste indiscusse anche degli 800 sl in questa sede.

Nelle batterie odierne le due nuotatrici si sono potute permettere una qualificazione in tranquillità all’atto conclusivo. Quadarella, in totale gestione, ha fatto il vuoto nella propria batteria coi seguenti split ogni 200 metri: 2’01″09; 4’05″41; 6’10″19; 8’14″99. La romana sembra in grande condizione e il record italiano nella distanza che è meno nelle sue corde (400 sl) è stato un buon segnale.

Certo, sta molto bene anche la teutonica, che nel day-1 aveva stampato il nuovo record europeo dei 400 sl citati. Gose che ha concluso i suoi sforzi nell’ultima heat con un crono migliore di quello di Simona in 8’13″70. Sarà interessante capire se l’azzurra, grazie alle sue doti, saprà piegare sul ritmo la tedesca o se la maggior potenza di quest’ultima sarà il fattore discriminante.

L’evidenza è che le due abbiano un vantaggio sensibile rispetto alla concorrenza, visto che la terza nell’overall di queste batterie è stata la greca Artemis Vasilaki in 8’20″02. Appare, quindi, complicato che qualche altra atleta possa rompere il duopolio descritto.