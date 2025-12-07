Nuoto, Francesco Lazzari: “Contento per la medaglia di bronzo, peccato per qualche dettaglio”

Francesco Lazzari si mette al collo la medaglia di bronzo al termine della Finale dei 50 dorso maschili valevoli per i Campionati Europei in vasca corta in corso di svolgimento a Lublino (Polonia). Una gara tiratissima ed equilibrata con tutti i partecipanti staccati di pochissimi centesimi.

L’azzurro, costante lungo tutto il corso delle due vasche disputate, ha chiuso con il tempo di 22″76 in una gara davvero tiratissima. Il titolo è andato all’estone Ralf Tribuntsov con il tempo di 22″68, quindi alle sue spalle il ceco Miroslav Knedla a un solo centesimo. Quarto Lorenzo Mora a 7 centesimi da Lazzari.

Al termine della gara il dorsista azzurro ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di RaiSport: “Sono ovviamente contento per questo terzo posto, ma ho solo un pizzico di rammarico perché sono arrivato un po’ lungo alla virata. Arrivavo con il secondo tempo assoluto, ho fatto anche meglio di ieri, per cui sono davvero soddisfatto di quanto fatto”.