NBA, i risultati della notte (16 dicembre): Detroit espugna Boston, Toronto passa a Miami e Jokic ne fa 39

La notte NBA ha regalato agli appassionati cinque sfide ricche di spunti, con due risultati pesanti sui parquet di Boston e Miami a prendersi la scena. Al TD Garden i Detroit Pistons si confermano squadra da titolo quest’anno, superando i Celtics e centrando la quarta vittoria consecutiva grazie a un Cade Cunningham dominante, mentre in Florida i Toronto Raptors espugnano Miami interrompendo la crisi e infliggendo agli Heat la quinta sconfitta di fila, lasciandoli per la prima volta in stagione sotto quota 100 punti.

Al TD Garden di Boston i Detroit Pistons centrano la quarta vittoria consecutiva superando i Celtics 112-105, trascinati da un super Cade Cunningham da 32 punti e 10 rimbalzi. La squadra ospite scappa nel quarto periodo, portandosi sul 103-93 grazie al recupero e alla schiacciata in contropiede di Javonte Green, resistendo poi ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Boston si affida alle prove monumentali di Jaylen Brown (34 punti) e Derrick White (31), ma paga una serata storta dall’arco, con soli 10 triple segnate su 39 tentativi. Nel finale, nonostante il rientro fino al -2, sono ancora i canestri pesanti di Cunningham a chiudere i conti. Detroit si prende così anche la rivincita dopo la beffarda sconfitta subita sul parquet dei Celtics a fine novembre. Partita spettacolare a Salt Lake City, dove gli Utah Jazz superano i Dallas Mavericks 140-133 dopo un tempo supplementare. Keyonte George (37 punti) e Lauri Markkanen (33) trascinano Utah, che rimonta dal -8 nel finale dei regolamentari e domina l’overtime, aperto da cinque punti consecutivi di George. Dallas si affida al talento di Cooper Flagg, autore di 42 punti, ma dopo aver sprecato il vantaggio nel quarto periodo crolla nel supplementare, chiuso con un pesante 1/9 al tiro. Decisivi anche i canestri di Kyle Filipowski, protagonista nel finale, in una gara segnata da grandi rimonte ed emozioni fino all’ultimo possesso.

Toronto espugna Miami 106-96 e interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte, trascinata dai 28 punti di Brandon Ingram, letale anche dall’arco (5/7) in una serata da 16 triple complessive. I Raptors scavano il solco decisivo a inizio quarto periodo con un parziale di 17-2, prendendo il controllo definitivo del match dopo essere stati sotto di cinque. Scottie Barnes firma una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, Immanuel Quickley aggiunge 15 punti, mentre per Miami non bastano i 20 a testa di Norman Powell e Bam Adebayo: gli Heat, privi di Herro e colpiti dall’infortunio a Jovic, restano sotto quota 100 per la prima volta in stagione e incassano la quinta sconfitta consecutiva. Per Simone Fontecchio prova grigia, con 3 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 26’ in campo. Denver piega Houston 128-125 dopo un supplementare al termine di una sfida spettacolare, decisa solo nei secondi finali. Si va all’overtime sul 117 pari dopo la tripla di Nikola Jokić che si ferma sul ferro, poi i Nuggets allungano e resistono al tentativo di rimonta dei Rockets, con Alperen Sengun che sbaglia il tiro del pareggio a 6.8’’ dalla sirena. Per Denver è la quinta vittoria consecutiva, trascinata da un Jokić monumentale da 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, con Jamal Murray a quota 33. Ai texani non bastano la tripla doppia di Sengun (33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e i 25 punti di Kevin Durant. Memphis conferma il suo momento positivo e passa con autorità all’Intuit Dome, imponendosi 121-103 sui Los Angeles Clippers. A trascinare i Grizzlies è uno straordinario Jaren Jackson Jr., autore di 31 punti e 5 stoppate, con Cam Spencer decisivo dalla panchina grazie a 27 punti e 7 triple. La profondità del roster fa la differenza, con 47 punti arrivati dalle riserve per Memphis, ora 8-3 nelle ultime 11 gare. Ai Clippers, sempre in difficoltà, non bastano i 21 punti di Kawhi Leonard, con Kris Dunn a supporto con 17 punti e 5 assist.

RISULTATI NBA 2025-2026 (16 DICEMBRE)

Boston Celtics – Detroit Pistons 105-112

Miami Heat – Toronto Raptors 96-106

Utah Jazz – Dallas Mavericks 140-133

Denver Nuggets – Houston Rockets 128-125

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 103-121