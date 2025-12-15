NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State

Notte di squadre in coda alle Conference che si schiodano, di punteggi larghissimi e di superstar che incontrano due destini diversi. Così si potrebbe riassumere il trascorrere delle scorse ore in NBA, dove è accaduto parecchio e di cui andiamo a parlare nelle prossime righe.

I Washington Wizards (4-20), dopo diverse occasioni propizie, stavolta riescono a cogliere la quarta vittoria stagionale per 89-108 sugli Indiana Pacers (6-20). Colpisce soprattutto Marvin Bagley con 23 punti e 14 rimbalzi, dall’altra parte 15 di Bennedict Mathurin, ma contributo relativo da parte di tanti. Serve un supplementare agli Charlotte Hornets (8-18) per trovare un bel 111-119 sui Cleveland Cavaliers (15-12), che decisamente non sembrano quelli dell’inizio di stagione. Decisivo Kon Knueppel con 29 punti, ma anche Brandon Miller (tripla dell’overtime) e Miles Bridges fanno il loro con doppie doppie da 25-13 e 20-10. Per i Cavs 26 di Darius Garland.

Nonostante 35 punti di Paul George e un intero quintetto in doppia cifra i Philadelphia 76ers (14-11) perdono per 120-117 contro gli Atlanta Hawks (15-12), non trovando da Quentin Grimes la tripla della potenziale parità. Dyson Daniels scrive 27 e 10, doppia doppia per Onyeka Okongwu (20-15) e tripla doppia per Jalen Johnson (12-10-12). I Brooklyn Nets (7-18) travolgono quel che c’è dei Milwaukee Bucks (11-16), che pensano anche a ben altre tempeste lontano dal campo. Nove in doppia cifra per i Nets, con Egor Demin a 17, per i Bucks 20 di Gary Trent Jr. come massimo.

Minnesota Timberwolves (17-9) in gran serata contro i Sacramento Kings (6-20): nel 117-103 ci sono i 24 punti con 10 rimbalzi di Julius Randle, ma anche i 20 e 11 dalla panchina di Naz Rei, come pure i 21 di Jaden McDaniels; 18 per Donte DiVincenzo. Per i Kings a 17 ci vanno in tre: DeMar DeRozan, Dennis Schroder, Precious Achiuwa. Quinto successo stagionale per i New Orleans Pelicans (5-22) sui Chicago Bulls (10-15): il 104-114 ha in Jeremiah Fears e Trey Murphy III i top scorer con 20 punti, ma ci sono anche i 18 dalla panchina di Zion Williamson. Per i Bulls 20 di Coby White.

A chiusura di notte i match di cartello. I Los Angeles Lakers (18-7) passano in un combattuto finale sui Phoenix Suns (14-12): il 114-116 parla, al suo interno, dei 29 di Luka Doncic, dei 26 di LeBron James e dei 20 di DeAndre Ayton a neutralizzare i sei Suns in doppia cifra con Devin Booker a 27. Infine, pur se Steph Curry fa 12/19 da tre con 48 punti totali, i Golden State Warriors (13-14) perdono contro i Portland Trail Blazers (10-16) in ragione del 136-131 concretizzato dai 35 sia di Jerami Grant che di Shaedon Sharpe.

