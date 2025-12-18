Mattia Casse: “Mi piace il pettorale numero 1. Meno male che so saltare…”

Mattia Casse termina sesto in Val Gardena nella prima discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, recupero di quella non disputata a Beaver Creek: l’azzurro rivela sensazioni positive ai microfoni di Rai Sport HD al termine della propria prova.

La lunga attesa prima del via: “Io ho sempre detto che l’uno piace, poi in discesa fai le prove, quindi non cambia niente: siamo andati, poi venuti, siamo andati su in hospitality, poi si ritorna giù. Fa parte del gioco, siamo discesisti i tempi d’attesa sono lunghi“.

L’analisi della gara: “Ho fatto dei salti belli lunghi, infatti mentre saltavo pensavo ‘Meno male che so saltare, perché sennò…’. Ho lasciato un pochino magari nel tratto dopo le gobbe, per le mie caratteristiche potevo magari limare un pochino, però almeno ho fatto una buona manche“.