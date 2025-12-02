Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo

Ci saranno cinque sfide tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nel ciclocross durante l’inverno. Il duello più attesa della specialità si rinnoverà in maniera vibrante in più occasioni nell’arco di tre settimane, il quadro dei confronti si è delineato dopo l’annuncio del calendario da parte del fuoriclasse belga. Nello specifico il nativo di Herentals ha rispettato alcuni paletti: trasferte ridotte, mai più di due gare di fila, nessun appuntamento tra l’8 e il 16 dicembre perché ci sarà il ritiro del Team Visma | Lease a Bike.

Wout van Aert disputerà otto gare: inizierà il suo cammino il 20 dicembre ad Anversa con una tappa di Coppa del Mondo e poi si cimenterà in due eventi prima di Natale, ovvero la prova dell’X20 Trofee a Hofstade il 22 dicembre e il Superprestige a Heusden-Zolder il 23 dicembre; proseguirà con altre due gare consecutive il 28-29 dicembre, con la Coppa del Mondo a Dendermonde e l’X20 Trofee a Loenhout; il nuovo anno si aprirà con l’Exact Cross a Mol (2 gennaio) e la Coppa del Mondo a Zonhoven (4 gennaio), chiusura l’11 gennaio con i Campionati Belgi.

I testa a testa con van der Poel avranno dunque luogo il 20 dicembre ad Anversa, il 22 dicembre a Hofstade, il 29 dicembre a Loenhout, il 2 gennaio a Mol e il 4 gennaio a Zonhoven. Per il momento Wout van Aert non ha manifestato l’intenzione di partecipare ai Mondiali, ma potrebbe cambiare idea all’ultimo momento, come fatto anche in occasione dell’ultima edizione. Sarebbe un confronto galattico con l’olandese, che inseguirebbe l’ottavo titolo iridato della carriera per diventare il più vincente della storia.

CALENDARIO VAN AERT CICLOCROSS

20 dicembre Coppa del Mondo ad Anversa

22 dicembre X20 Trofee a Hofstafe

23 dicembre Superprestige a Heusden-Zolder

28 dicembre Coppa del Mondo a Dendermonde

29 dicembre X20 Trofee a Loenhout

2 gennaio Exact Cross a Mol

4 gennaio Coppa del Mondo a Zonhoven

11 gennaio Campionati Belgi

