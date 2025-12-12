Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ripartiranno da Hong Kong nel 2026: un torneo con tanti avversari insidiosi

L’appuntamento è fissato dal 5 all’11 gennaio. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego riprenderanno in questo arco temporale gli impegni nel massimo circuito internazionale del tennis. Per la precisione sarà l’ATP250 di Hong Kong dove rivedremo in azione il toscano e il piemontese, in un’annata nella quale entrambi si aspettano dei riscontri importanti.

Sonego cercherà di salire ulteriormente in classifica, dopo aver chiuso il 2025 abbastanza bene per il tennis messo in mostra a livello indoor. Discorso ancor più ambizioso quello di Musetti che, da n.8 del mondo, vorrà continuare la sua scalata al vertice, nella consapevolezza che un rendimento più convincente sul cemento sarà la condizione imprescindibile se si vorrà entrare nella top-5 mondiale.

Non sarà un torneo semplice, visto l’elenco dei partecipanti. All’appello risponderanno il kazako Alexander Bublik, il russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, il francese Arthur Fis e il canadese Gabriel Diallo. Tennisti in grado di rendere piuttosto bene sull’hard e mettere in difficoltà chiunque.

Musetti sarà testa di serie n.1 e guiderà un tabellone, dunque, ricco di qualità e vedremo se sarà in grado di dare un seguito alle proprie ambizioni. Entrambi gli azzurri avevano partecipato all’edizione del 2025: Sonny perse al secondo turno contro il britannico Cameron Norrie, mentre “Muso” era stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar nei quarti di finale.

ENTRY-LIST ATP HONG KONG 2026

1. Lorenzo Musetti 8

2. Alexander Bublik 11

3. Andrey Rublev 16

4. Karen Khachanov 18

5. Lorenzo Sonego 39

6. Arthur Fils 40

7. Gabriel Diallo 41

8. Alexandre Muller 42

Nuno Borges 47

Fabian Marozsan 51

Miomir Kecmanovic 52

Damir Dzumhur 57

Valentin Royer 58

Tomas Martin Etcheverry 60

Francisco Comesana 61

Marcos Giron 66

Adrian Mannarino 69

Mariano Navone 72

Marin Cilic 75

Rei Sakamoto 176 (NG)