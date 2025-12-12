Tennis
Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ripartiranno da Hong Kong nel 2026: un torneo con tanti avversari insidiosi
L’appuntamento è fissato dal 5 all’11 gennaio. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego riprenderanno in questo arco temporale gli impegni nel massimo circuito internazionale del tennis. Per la precisione sarà l’ATP250 di Hong Kong dove rivedremo in azione il toscano e il piemontese, in un’annata nella quale entrambi si aspettano dei riscontri importanti.
Sonego cercherà di salire ulteriormente in classifica, dopo aver chiuso il 2025 abbastanza bene per il tennis messo in mostra a livello indoor. Discorso ancor più ambizioso quello di Musetti che, da n.8 del mondo, vorrà continuare la sua scalata al vertice, nella consapevolezza che un rendimento più convincente sul cemento sarà la condizione imprescindibile se si vorrà entrare nella top-5 mondiale.
Non sarà un torneo semplice, visto l’elenco dei partecipanti. All’appello risponderanno il kazako Alexander Bublik, il russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, il francese Arthur Fis e il canadese Gabriel Diallo. Tennisti in grado di rendere piuttosto bene sull’hard e mettere in difficoltà chiunque.
Musetti sarà testa di serie n.1 e guiderà un tabellone, dunque, ricco di qualità e vedremo se sarà in grado di dare un seguito alle proprie ambizioni. Entrambi gli azzurri avevano partecipato all’edizione del 2025: Sonny perse al secondo turno contro il britannico Cameron Norrie, mentre “Muso” era stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar nei quarti di finale.
ENTRY-LIST ATP HONG KONG 2026
1. Lorenzo Musetti 8
2. Alexander Bublik 11
3. Andrey Rublev 16
4. Karen Khachanov 18
5. Lorenzo Sonego 39
6. Arthur Fils 40
7. Gabriel Diallo 41
8. Alexandre Muller 42
Nuno Borges 47
Fabian Marozsan 51
Miomir Kecmanovic 52
Damir Dzumhur 57
Valentin Royer 58
Tomas Martin Etcheverry 60
Francisco Comesana 61
Marcos Giron 66
Adrian Mannarino 69
Mariano Navone 72
Marin Cilic 75
Rei Sakamoto 176 (NG)