Laura Pirovano: “Non riesco mai a rischiare quel tanto che basta”
Nel superG femminile di St. Moritz (Svizzera), dove si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, Laura Pirovano si è classificata ottava, ma l’azzurra non è parsa del tutto soddisfatta al termine della gara ai microfoni di Rai 2 HD.
L’azzurra ha commentato la sua gara non riuscendo a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Ho fatto una buona prova, ho sciato abbastanza bene, non riesco mai a spingere quel tanto che basta in gara, faccio fatica. Spero in Val d’Isere“.
Pirovano comunque è parsa trarre buone indicazioni circa il suo stato di forma in vista delle prossime gare: “Sensazioni buone, non riesco mai a rischiare quel tanto che basta per fare qualcosa in più, soprattutto in superG. Spero di migliorare presto“.
