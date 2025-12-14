Quando le prossime gare di sci alpino? Infrasettimanale a Courchevel, poi Val Gardena e Val d’Isere per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la lunga rincorsa verso le vacanze natalizie. Il calendario diventerà davvero fitto e ricco di grandi appuntamenti, con la nevi italiane che saranno grandi protagoniste per quel che riguarda il comparto maschile, mentre quello femminile “darà il cambio” ai colleghi uomini nella Val d’Isere.

Quale sarà il programma della settimana? Il Circo Bianco al maschile inizierà nella giornata di martedì 16 dicembre con la prima prova della discesa della Val Gardena sulla Saslong. Mercoledì 17 dicembre sarà la volta della seconda prova della discesa, mentre a partire da giovedì 18 dicembre si inizierà a fare sul serio con le gare. La prima sarà la discesa (che andrà a recuperare quella cancellata a Beaver Creek) alle ore 11.45. Venerdì 19 dicembre sarà la volta del superG, sempre alle ore 11.45, mentre sabato 20 dicembre si chiuderà con la discesa, sempre alle ore 11.45.

Chiusa la tappa della Val Gardena, il comparto maschile si trasferirà in Alta Badia per le due ultime gare prima del “rompete le righe” natalizio. Domenica 21 dicembre si inizierà con l’imperdibile gigante della Gran Risa. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Lunedì 22 dicembre, infine, si chiuderà con la slalom che, a sua volta, vedrà le due manche alle ore 10.00 e 13.30.

Passiamo al comparto femminile. La settimana sulle nevi francesi inizierà con lo slalom di Courchevel di martedì 16 dicembre (prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45 sotto le luci dei riflettori). Da giovedì 18 dicembre, invece, si passerà alla Val d’Isere con la prima delle due prove della discesa. La seconda sarà ovviamente venerdì 19 dicembre. Sabato 20 dicembre le atlete saranno in pista per la discesa delle ore 10.30, mentre domenica 21 si chiuderà con il superG alle ore 11.00.

Come seguire gli eventi in tv? La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai2 o RaiSportHD in base alla programmazione) quindi in streaming si potrà seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming delle prove di discesa.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 16 dicembre

Ore 11.45 prima prova discesa maschile Val Gardena

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Courchevel

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel

Mercoledì 17 dicembre

Ore 11.45 seconda prova discesa maschile Val Gardena

Giovedì 18 dicembre

Ore 10.30 prima prova discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 discesa maschile #1 Val Gardena (recupero di Beaver Creek)

Venerdì 19 dicembre

Ore 10.30 seconda prova discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

Sabato 20 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 discesa maschile #2 Val Gardena

Domenica 21 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Alta Badia

Ore 11.00 superG femminile Val d’Isere

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Alta Badia

Lunedì 22 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Alta Badia

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Alta Badia