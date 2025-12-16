Lara Della Mea gioisce: “Prima volta in top-10, passi avanti mentali e fisici: non mi accontento”

Lara Della Mea si è resa protagonista di una bellissima rimonta nella seconda manche di Courchevel, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha recuperato ben otto posizioni nella seconda parte di gara sulle nevi francesi e ha chiuso con un convincente ottavo posto, attardata di 3.03 dalla dominatrice assoluta Mikaela Shiffrin. Si tratta del miglior risultato in carriera per la tarvisiana nel massimo circuito internazionale itinerante: prima volta in top-10 tra i pali stretti (era stato 14ma ad Are nella passata stagione), dopo due noni posti conseguiti nei giganti di Tremblant.

Lara Della Mea ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Per me è la prima volta tra le prime dieci in slalom e sono molto felice. Sto lavorando nella direzione giusta, anche in gigante, sono soddisfatta dei passi avanti che sto facendo, sia a livello mentale che fisico, che dei materiali. Nella seconda volevo fare una bella manche per migliorare il piazzamento: non voglio accontentarmi. Questo risultato dà fiducia e devo continuare a lavorare. La continuità è importante, non è scontata nello sci: sto cercando di adattarmi a tutte le situazioni e la costanza è fondamentale per crescere”.

Anche Martina Peterlini ha recuperato otto posizioni e ha chiuso al 20mo posto. La trentina ha analizzato la propria prestazione: “Era importante fare la seconda manche. Ho provato ad attaccarla con quello che ho dentro in questo momento. Mi manca il ritmo gara ed è quindi fondamentale gareggiare tanto per ritrovare la migliore fiducia che chiaramente ad oggi non è al top. Ma ci stiamo arrivando. Prima di Semmering cercherò di allenarmi quanto più possibile su slalom anche lunghi, visto che negli ultimi tre mesi ho potuto farlo solo pochi giorni e la condizione fisica al momento è quella che è”.