Per il nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospitiamo una protagonista del mezzofondo italiano: Valentina Gemetto. L’atleta piemontese classe 1997 ha attraversato una delle pagine più delicate della sua carriera con la squalifica per doping del 2019, inizialmente fissata a un anno e poi estesa a due. La pena restò comunque inferiore ai canonici quattro anni, perché a Gemetto venne riconosciuta l’assenza di finalità prestative nell’assunzione della sostanza proibita.

Dopo aver pensato di abbandonare definitivamente l’atletica, Gemetto ha trovato la forza di rialzarsi, ricostruire la propria motivazione e tornare a correre. Oggi non è un’atleta professionista in quanto non arruolata in un Gruppo Sportivo Militare, ma nonostante ciò sta vivendo una crescita continua, fatta di lavoro, resilienza e risultati sempre più convincenti.

Il 2025 è stato l’anno della svolta: vittorie, progressi cronometri e piazzamenti di spessore che confermano la qualità di un percorso tecnico e umano davvero unico.

Un’intervista intensa e sincera, ricca di spunti e riflessioni sul mondo dell’atletica, sul tema del reinserimento dopo una sanzione e sull’importanza della motivazione personale.

Conduce Ferdinando Savarese.

