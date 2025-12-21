La rinascita di Marco Schwarz: domata la Gran Risa, Vinatzer e gli azzurri anonimi

Due anni dopo l’ultima vittoria in Coppa del Mondo, Marco Schwarz torna sul gradino più alto del podio e lo fa nel prestigioso gigante dell’Alta Badia. L’austriaco conquista il suo settimo successo della carriera, il secondo nella specialità, riuscendo a difendere nella seconda manche la leadership di metà gara, chiusa con un vantaggio decisamente importante su tutti gli avversari.

Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sfiora la seconda vittoria della carriera sulla Gran Risa, rimontando tre posizioni e alla fine concludendo alle spalle proprio di Schwarz con un distacco di 15 centesimi. Un podio con due austriaci, visto che al terzo posto conclude Stefan Brennsteiner (+0.22), in una giornata molto importante per lui in ottica classifica di specialità.

Quarta posizione per il norvegese Atle Lie McGrath (+0.46), che ha preceduto il tedesco Fabian Gratz (+0.48), autore di una clamorosa rimonta di ventiquattro posizioni nella seconda manche. Solamente sesto Marco Odermatt (+0.82), che aveva pregiudicato tutto con una brutta prima manche e non gli è bastato rimontare cinque posti nella seconda.

Ne perde invece cinque l’americano River Radamus, che forse risente della pressione dell’essere secondo a metà gara e conclude al settimo posto con 87 centesimi di ritardo dalla vette. Ottavo l’austriaco Patrick Feurstein (+0.90), mentre completano la Top-10 il norvegese Timon Haugan (+0.95) e lo svizzero Loic Meillard (+1.09).

Una gara sottotono da parte degli azzurri. Il migliore è Alex Vinatzer (+1.28), che conclude al quattordicesimo posto, recuperando quattro posizioni nella seconda manche. A punti ci vanno anche Tobias Kastlunger (25°, +2.40) e Filippo Della Vite (27°, +2.79).

Cambia la leadership della classifica di gigante. Infatti Stefan Brennsteiner si porta al comando con 305 punti davanti a Marco Odermatt (300) e Marco Schwarz (252). In quella generale, invece, continua il dominio di Odermatt con 805 punti davanti a Schwarz (351) ed Henrik Kristoffersen (326).