La Lidl-Trek costruisce la squadra per le Classiche intorno a Pedersen: “Söderqvist ci ha impressionato”

Uno dei grandi obiettivi nel 2026 della Lidl-Trek sarà quello di tornare a vincere una Classica Monumento. L’ultima volta che la formazione World Tour è riuscita a centrare il prestigioso risultato risale alla Milano-Sanremo 2021, grazie al guizzo decisivo del belga Jasper Stuyven.

Per riuscire a concretizzare la possibilità di interrompere l’egemonia di Tadej Pogacar o, in subordine, di Mathieu van der Poel è necessario assemblare una compagine di assoluto rispetto che, grazie al lavoro di squadra, potrà cercare di mettere in crisi i grandi favoriti. Il punto di riferimento sarà, nella gran parte delle occasioni, Mads Pedersen ed è intorno a lui che ruota la costruzione della formazione da schierare. La presenza del veterano danese aiuterà anche la crescita dei giovani di talento che potranno poi prendere il suo posto.

Il direttore sportivo Steven De Jongh, intervistato da Sporza, sottolinea come: “Vacek sarà un gemello siamese di Mads Pedersen, correrà con un programma simile. Mathias può imparare molto da Mads. Si svilupperà bene nei prossimi anni. Quando Pedersen se ne andrà, il ceco sarà sicuramente pronto ad assumere il suo ruolo”.

Lo stesso Pedersen sembra contento di avere Vacek al suo fianco: “Mathias ha detto che vuole sacrificare alcune delle sue possibilità per aiutarmi, ma se tutti mi guardano Mathias può cogliere l’occasione. Mathias ha grandi possibilità di vincere gare, anche se sulla carta è un mio gregario”.

Insieme a lui, ci sarà il giovane talento svedese Jakob Söderqvist, corridore pronto per un ulteriore passo in avanti. Il classe 2003 ha impressionato tra gli Under 23, dove ha chiuso secondo la Parigi-Roubaix Espoirs . De Jongh non ha nascosto di credere molto in lui: “Söderqvist sarà sempre nella squadra delle classiche in questa stagione l’anno scorso ci ha già impressionato in certi momenti”