Oscar Onley passa alla INEOS Grenadiers: “Sono cresciuto guardando Geraint Thomas”

La notizia circolava già da diverse settimane, ora assume il crisma dell’ufficialità. Oscar Onley si accasa alla INEOS Grenadiers. Il corridore britannico, splendido protagonista dell’ultimo Tour de France concluso al quarto posto dopo il duello con Florian Lipowitz, dovrebbe aver firmato un contratto “di lunga durata”.

In occasione del suo trasferimento, Oscar Onley ha dichiarato: “Sono cresciuto guardando Geraint Thomas, Dave Brailsford e il team dominare lo sport e mettere il ciclismo sulla mappa nel Regno Unito; quindi, sono molto fiero di unirmi alla INEOS Grenadiers in un accordo a lungo termine, che vuol dire anche correre per una squadra britannica quando il Tour de France partirà dalla Scozia nel 2027“.

Il saluto alla sua ex squadra: “Voglio ringraziare il Team Picnic PostNL per tutto il loro supporto, sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Mi mancheranno i miei amici nel team e i ricordi con loro mi aiuteranno a sentirli vicini. So che troverò una dura competizione con la nuova generazione di talenti che nasceranno dalla Picnic PostNL”

Il direttore delle corse Geraint Thomas commenta così la conclusione dell’importante operazione: “La performance di Oscar nel 2025 è stata davvero incredibile. Ho corso il mio primo Tour a 21 anni, quindi vedere cosa ha ottenuto al Tour di quest’anno ad appena 22 anni è stato davvero impressionante. Il modo in cui corre e capisce la corsa è molto maturo, oltre la sua età. È un vero corridore. Non vedo l’ora di lavorare con lui, alla sua età c’è ancora margine di crescita. Le squadre più forti con cui ho corso avevano molti corridori di talento per la classifica generale e sento che è quello che abbiamo ora – opzioni molto forti per ogni tappe della corsa. Oscar completa il nostro roster perfettamente, sembra che siamo sulla strada giusta ora”.