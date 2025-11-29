Karate: grande Italia ai Mondiali! Gli azzurri conquistano tante finali da medaglia

E’ un sabato ricco di soddisfazioni quello che l’Italia ha vissuto ai Mondiali 2025 di karate, in corso di svolgimento al Cairo. Sui tatami egiziani infatti, la squadra azzurra si è esaltata arrivando alla fine a ottenere ben 5 possibilità da medaglia, in vista della giornata di domani.

Nel kata il talento di Alessio Ghinami illumina la scena: il classe 2002 si giocherà l’oro maschile contro il giapponese Kakeru Nishiyama, al termine di un torneo che l’ha visto superare nei quarti lo slovacco Roman Hrcka, con lo score di 43.0 a 41.5, e in semifinale il forte statunitense Ariel Torres Gutierrez, battuto di strettissima misura 43.4 a 43.3.

Al femminile invece, Terryana D’Onofrio proverà a mettersi al collo il bronzo. La lucana nei quarti di finale ha piegato le resistenze della portoghese Ana Cruz, 42.1 a 41.7, salvo poi sbattere contro la solidissima giapponese Ono Maho, che si è imposta 42.5 a 41.5: domani il testa a testa con l’americana di origini asiatiche Sakura Kokumai.

Capitolo kumite: qui 3 chance, 1 per l’oro e 2 per il bronzo. La più pesante sarà per Matteo Avanzini, nei +84 kg maschili: l’azzurro, nell’atto che varrà lo scettro planetario, se la vedrà contro l’iraniano Saleh Abazari; dopo aver rispettivamente sconfitto, fra quarti e semifinali, il bielorusso Ivan Kudzinau (4-0) e l’azero Asiman Gurbanli (3-3, con un senshu decisivo).

Per il gradino più basso del podio, saranno invece in gara Silvia Semeraro e Michele Martina: accomunati dal fatto di essere stati ripescati dopo le eliminazioni ai quarti avvenute però da chi poi è arrivato sino alla finalissima. Semerano sfiderà l’azera Iryna Zaretska, Martina invece il croato Ivan Kvesic.