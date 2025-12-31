Jonas Vingegaard vicinissimo al Giro d’Italia 2026: accordo nell’aria, scossone tra i favoriti

Jonas Vingegaard ha dichiarato a Marca il suo affetto per il Giro d’Italia: “Se potessi vincere solo un’altra gara, allora sceglierei il Giro d’Italia“. Il fuoriclasse danese, capace di trionfare al Tour de France in due occasioni e fresco di sigillo alla Vuelta di Spagna, ha lasciato intendere che potrebbe andare all’attacco della maglia rosa nel 2026. Secondo quanto riporta la testata spagnola, infatti, l’alfiere del Team Visma | Lease a Bike avrebbe raggiunto un accordo con gli organizzatori della corsa di tre settimane nel Bel Paese e dunque dovrebbe essere al via il prossimo 8 maggio.

Condizionali d’obbligo, visto che manca ancora l’ufficialità e la decisione definitiva verrà comunicata soltanto nelle prossime settimane. Jonas Vingegaard potrebbe dunque tenere la doppietta Giro-Tour per la prima volta in carriera, correndo due Grandi Giri nella stessa stagione dopo essersi cimentato in Tour e Vuelta nel 2023 e nel 2025. Se davvero dovesse partecipare, il 29enne sarebbe il grande favorito della vigilia per la conquista del Trofeo Senza Fine.

Marca riporta testualmente che “l’attuale vincitore della Vuelta ha siglato un accordo per partecipare alla prossima edizione della Corsa Rosa, la decisione definitiva sarà resa nota nelle prossime settimane, ma il leader della Visma ha manifestato il desiderio di conquistare il Giro d’Italia e le condizioni sono già state definite e accettate dalle parti”. Al momento gli uomini più accreditati risultano Enric Mas, Jay Hindley, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone, Joao Almeida, Jay Vine, Adam Yates.