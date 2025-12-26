Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente”

Jack Draper non giocherà gli Australian Open 2026, primo Slam della nuova stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista britannico non sarà della partita a causa di un problema fisico al braccio sinistro che si porta dietro da parecchio tempo e che negli ultimi cinque mesi ha giocato una solta partita (la vittoria in quattro set contro l’argentino Federico Agustin Gomez al primo turno degli US Open, poi diede forfait per il successivo match contro il belga Zizou Bergs).

Il numero 10 del mondo ha comunicato la propria assenza tramite un video pubblicato sui social: “L’Australian Open è un torneo molto importante, il primo Slam dell’anno, ma con il mio team abbiamo deciso di non partecipare. È stata una decisione davvero difficile. Sono nella fase finale del mio recupero, e tornare in campo in un torneo al meglio dei 5 set non è una scelta intelligente per me e il mio tennis. Grazie per il vostro supporto nel 2025, non vedo l’ora di tornare al campo dopo un periodo veramente lungo e difficile”.

Il fresco 24enne (ha spento le candeline lo scorso 22 dicembre), che a giugno occupava addirittura la quarta piazza nel ranking ATP, vanta nel proprio palmares il Masters 1000 di Indian Wells (vinto lo scorso 17 marzo), la semifinale agli US Open 2024, gli ottavi agli Australian Open e al Roland Garros nel 2025. Ai nastri di partenza degli Australian Open mancheranno così il numero 10 e il numero 15 (il danese Holger Rune) a causa di un infortunio.