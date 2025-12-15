Ivovic scettico sul Settebello: “Campagna ha rivoluzionato la squadra, ma per me i migliori dovrebbero sempre esserci”

Aleksandar “Leka” Ivovic, leggenda della pallanuoto montenegrina, è stato l’ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview magazine in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nativo di Herceg Novi, in Montenegro, ha ovviamente iniziato la sua analisi dal big match che andrà a chiudere il girone d’andata della Serie A1 di pallanuoto maschile 2025-2026. Stiamo ovviamente parlando di Pro Recco-Brescia: “Senza dubbio la partita più attesa di tutte, quella che ha affascinato gli appassionati di pallanuoto negli ultimi 10 anni. Si vanno ad affrontare due squadre fortissime, entrambe in vetta alla classifica a punteggio pieno. In poche parole, chi vincerà chiuderà al comando solitario la prima parte di stagione”.

Il mondo della pallanuoto, c0m’è ben noto, ha visto diversi cambiamenti a livello regolamentare. Qual è il bilancio di Ivovic? “Sinceramente non so ancora cosa dire. Credo sia necessario valutare dai due lati. Se hanno voluto cambiare per dare più chance alle squadre di segnare si può dire che ci siano riusciti. Onestamente, però, dal mio punto di vista non sono soddisfatto. Penso che la base della pallanuoto non si possa cambiare ogni 3-4 anni. Se l’hanno fatto per dare maggiore popolarità a questo sport, penso che il pubblico sarà sempre quello. Forse sarebbe meglio cambiare a livello di marketing a livello generale e, soprattutto, giocare da aprile ad ottobre. Pensando al gioco ci sono più lotte, meno spazio e tante espulsioni. Mi pare che si perda un po’ di qualità in campo”.

Ultima battuta sui prossimi Campionati Europei che si giocheranno a Belgrado nel 2026. L’Italia che ruolo avrà? “Anche gli azzurri hanno cambiato tanto. Il CT Sandro Campagna ha deciso di rivoluzionare la rosa inserendo più giovani. In questo modo si ha meno esperienza ma, dall’altro canto, maggiore entusiasmo ed energia. A mio parere, tuttavia, in Nazionale dovrebbero sempre giocare i migliori, anche se in là con gli anni. Gli obiettivi? Se Sandro Campagna li metterà tutti nelle migliori condizioni l’Italia potrebbe sorprendere. Magari una semifinale. Anzi, se arrivasse una medaglia direi che sarebbe un successo pazzesco”.

