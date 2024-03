Pallanuoto, la Pro Recco vince a Spalato: poker di Ivovic, Campioni d’Europa al comando in Champions League

La Pro Recco ha sconfitto lo Jadran per 13-10 e ha così conquistato la seconda vittoria nella seconda fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti a Spalato (Croazia), facendo la differenza nei primi due quarti (chiusi entrambi sul 3-1) e confermandosi al comando della classifica del gruppo A insieme al Novi Beograd, prossimo avversario della corazzata ligure (il 2 aprile in terra serba). I biancocelesti, ora a quota sei punti in graduatoria, hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, riservata alle prime due classificate del raggruppamento.

Aleksandar Ivovic è stato il grande protagonista della serata. Il capitano della Pro Recco, al ritorno in acqua dopo sei mesi di assenza, ha messo a segno quattro gol. Da annotare l’assenza dello squalificato Christian Presciutti contro i freschi vincitori della Supercoppa, privi degli infortunati Bukic e Radovic. I liguri sono passati in vantaggio dopo 75 secondi con Hallock, che si gira al centro. Del Lungo ha poi difeso brillantemente il vantaggio e a 75 secondi dalla prima sirena Condemi ha raddoppiato in superiorità, a seguire Kragic accorcia e poi Hallock guadagna un’espulsione che porta poi al sigillo di Cannella.

I biancocelesti spingono sull’acceleratore e volano sul +4 nei primi due minuti e mezzi del secondo tempo grazie alle reti di Echenique e Fondelli. Kharlov batte Del Lungo nel finale, ma gli uomini di Sukno sono pravi ad allungare ulteriormente con Ivovic su assist di Echenique. Il bis di Ivovic arriva in avvio del terzo tempo (7-2), ma la Pro Recco si blocca e la Jadran segna tre gol consecutivi: Butic, Kragic su rigore e ancora Butic riportano i croati in scia (5-7). La terza marcatura di Ivovic consegna il +3 (8-5) ai Campioni d’Europa prima dell’ultimo quarto.

Fondelli allunga, Fatovic gli risponde (9-6), poi il botta e risposta tra Cannella e Biljaka (10-7). La Pro Recco dilaga nel finale con il poker di Ivovic, il sigillo di Cannella e la marcatura di Iocchi Gratta (13-8). Inutili le reti di Duzevic e Fatovic a giochi fatti.

TABELLINO JADRAN-PRO RECCO

JADRAN SPALATO: Anic, Radan, Marinic Kragic 2 (1 rig.), Biljaka 1, Butic 2, Pejkovic, S. Pavlovic, Kharkov 1, Berehulak, Vrlic, Fatovic 3, Duzevic 1, Marcelic. All. Marelja.

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio, Zalanki, Cannella 3, Younger, Fondelli 2, Condemi 1, Echenique 1, Ivovic 4, Kakaris, Iocchi Gratta 1, Hallock 1, Negri. All. Sukno

Arbitri: Alexandrescu (Romania) e Koryzna (Polonia).

Parziali: 1-3, 1-3, 3-2, 5-5.

Superiorità numeriche: JS 5-9 , PR 3/8. Rigori: JS 1/1.