Il messaggio di Samuel López: “Siamo concentrati con Alcaraz per scrivere la storia di questo sport”

Si pensa a lavorare con serenità. E’ questo l’obiettivo di Carlos Alcaraz e del suo staff tecnico, dopo quanto rivelato nelle giornate precedenti. Non ci sono dubbi che l’annuncio della rottura con Juan Carlos Ferrero, coach storico del murciano, abbia destato sensazione sia per il rapporto esistente tra i due che per il momento particolare della stagione.

Dopo aver completato un’annata da otto titoli , tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), il ritorno al primo posto del ranking mondiale, e un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte, si pensava che le intenzioni fossero di proseguire di comune accordo. Le cose sono andate diversamente.

Fino agli Australian Open, allo stato attuale delle cose, Samuel López sarà il nuovo capo allenatore. Una soluzione “tampone” per avere una persona fidata nell’affrontare lo Slam a Melbourne e nello stesso tempo valutare quali possano essere gli eventuali inserimenti da fare in futuro.

A questo proposito, López ha voluto condividere su Instagram un post che documenta i progressi della prima settimana di allenamento a Murcia. Una preparazione effettuata insieme anche a Flavio Cobolli e al suo gruppo di lavoro: “Prima settimana di pre-season conclusa. Dopo aver superato la visita medica, partiamo alla grande, con tanto duro lavoro e impegno. Continuiamo ad allenarci con entusiasmo, ambizione e unità, concentrati sul miglioramento quotidiano e sul continuare a scrivere la storia di questo sport“, il messaggio comunicato dal nuovo tecnico. Un messaggio di unità e speranza per il 2026, un anno in cui la posta in gioco è particolarmente alta.