GT, Toyota presenta la nuova GR GT3

Toyota ha presentato presso il centro tecnico di Higashi-Fuji la nuovissima GR GT3, modello che si prepara per sostituire la Lexus RC F GT3 presente sui tracciati di tutto il mondo da oltre cinque anni. I giapponesi hanno svelato l’inedita auto che correrà solamente dal 2027 e non dal 2026 come molti speravano.

La GR GT3 è stata mostrata insieme all’unità stradale (GR GT) ed alla Lexus LFA Concept, modello indipendente rispetto alla ‘cugina’ targata Toyota. Una lunga serie di test è stata disputata in Giappone, ma anche in Europa ed North America tra Spa-Francorchamps (Belgio), Daytona (Florida/USA) e Laguna Seca (California/USA).

Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura e Naoya Gamou, regolarmente impegnati in Asia nel SUPER GT, sono stati impegnati nel programma insieme a Daisuke Toyoda. Presente durante le fasi di sviluppo anche il Presidente del marchio Akio Toyoda.

La nuova auto potrebbe disputare alcune prove già nel 2026 in vista dell’impegno nel 2027 tra FIA World Endurance Championship, IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed i vari GT World Challenge presenti in tutto il mondo.

Tanto il lavoro di Toyota negli ultimi mesi con la nuova GT3 e con la rinnovata Hypercar che correrà nel Mondiale 2026. Il prototipo ha disputato una serie di test al Paul Ricard e si appresta per gareggiare a tempo pieno nella prossima annata, pronto per rimpiazzare l’attuale versione della GR010 Hybrid.

La Toyota GR GT3 è l’ultima nuova auto che si prepara per debuttare sul panorama internazionale. Ricordiamo infatti l’imminente esordio entro la 12h Sebring di marzo di altre quattro auto: la Porsche 992 GT3-R EVO, la Ferrari 296 GT3 EVO, la Ford Mustang GT3 EVO e la Lamborghini Temerario GT3 EVO.