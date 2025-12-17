GT, Max Verstappen in pista a Estoril con una Mercedes GT3

Non si ferma la stagione 2025 di Max Verstappen, in pista nelle scorse ore ad Estoril al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO. L’olandese ha disputato una sessione di test, insieme al pilota ufficiale del costruttore tedesco Jules Gounon.

La vettura in pista è stata gestita da 2 Seas Motorsport, team che ha vinto l’ultima edizione del British GT Championship. La squadra anglo-bahreinita ha già collaborato con il team dell’olandese: il Max Verstappen Racing.com

La realtà citata ha vinto con un’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO il titolo nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup (Gold Cup) e la 24h di Spa (Gold Cup) con Chris Lulhan, Thierry Vermeulen ed Harry King.

La Mercedes potrebbe quindi diventare la nuova auto di riferimento del pluricampione del mondo di F1 nel GT World Challenge e non solo. Ricordiamo infatti la volontà della stella della massima formula di gareggiare in prima persona, soprattutto dopo aver ottenuto il Permit per correre al Nürburgring.

La licenza è stata presa lo scorso autunno ed una gara è già stata vinta: la nona prova del NLS (Nürburgring Endurance Series) con una Ferrari 296 GT3 gestita da Emil Frey Racing in coppia con il già citato Lulham.

Nelle prossime settimane avremo qualche dettaglio in più dopo il segreto test del pilota F1 in Portogallo. Ricordiamo che nel 2026 non vi sono concomitanze tra la 24h del Nürburgring e la F1, ma purtroppo ci sono delle date comuni tra il Mondiale ed il NLS, il ‘test’ ideale per la prestigiosa competizione di durata nella pista automobilistica più difficile e lunga al mondo.