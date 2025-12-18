Florian Schieder: “Tanta fiducia per le prossime gare, andiamo avanti così”

Florian Schieder è quinto al momento nella discesa libera maschile della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, recupero di quella non disputata a Beaver Creek: ai microfoni di Rai Sport HD, l’italiano non nasconde la propria soddisfazione.

L’azzurro commenta la sua prova: “Ho sentito che ero veloce, poi quando ho visto il quinto posto ero già contento, poi quando ho visto che Dominik Paris e Mattia Casse sono lì vicino, ero ancora più contento. Adesso speriamo di rimanere così lì davanti, così abbiamo un bel risultato“.

Il risultato di squadra dà fiducia a tutti i componenti: “Ogni tanto da noi ce n’é solo uno davanti, adesso siamo qui in tre, magari ne arriva ancora un altro, sarebbe il top. Adesso c’è tanta fiducia per le prossime gare, abbiamo fatto già prendere fiducia ai tifosi, adesso andiamo avanti così”.